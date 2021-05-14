В список недружественных России стран попали только два государства

Документом также утверждено число физических лиц, которые находятся на территории России и с которыми дипломатическим представительствам и консульским учреждениям указанных государства разрешено заключать трудовые договоры, а также договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физлицами. Так, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.