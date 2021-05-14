В список недружественных России стран попали только два государства
Правительство России опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России, пишет РБК.
Правительство России опубликовало перечень иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России, пишет РБК.
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента России», — говорится в документе.
В списке указаны только два государства — США и Чехия.
Документом также утверждено число физических лиц, которые находятся на территории России и с которыми дипломатическим представительствам и консульским учреждениям указанных государства разрешено заключать трудовые договоры, а также договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физлицами. Так, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.
В конце апреля телеканал «Россия 1» сообщал, что в список недружественных для России стран входят девять государств - США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания.