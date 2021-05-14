Департамент не разрешает запустить ГЭС на реке Кунда
Департамент окружающей среды не разрешает AS Generaaator построить на реке Кунда плотину, расширить и запустить старую ГЭС, поскольку это повредило бы природным ценностям.
Департамент окружающей среды не разрешает AS Generaaator построить на реке Кунда плотину, расширить и запустить старую ГЭС, поскольку это повредило бы природным ценностям.
Департамент не может дать предприятию экологическое разрешение, поскольку его деятельность представляла бы угрозу для представляющей общеевропейскую ценность реки с лососеобразными и препятствовала бы достижению целей в области водоохраны, сообщил в пятницу пресс-секретарь департамента.
Река Кунда обладает самым крупным в Северной Эстонии потенциалом лососеобразных, на данный момент в ней нерестящимся рыбам доступно около десяти процентов, то есть около 2 км устья.
В сентябре прошлого года предприятие AS Generaator обратилось в департамент окружающей среды с ходатайством о предоставлении бессрочного экологического разрешения на создание плотины на реке Кунда и использование гидроэнергии для производства электроэнергии на первой плотине реки. Плотина расположена на участке по адресу Йыэ, 21 в городе Кунда волости Виру-Нигула Ляэне-Вируского уезда.