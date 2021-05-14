Опять мошенники: онлайн-друг попросил 100 тысяч евро, и доверчивая женщина влезла в долги

57-летнему жителю Таллинна позвонили от имени Swedpank и спросили признак пользователя интернет-банка и попросили подтвердить коды. Позже мужчина обнаружил, что со счета пропало около 1000 евро. Жителю Нарвы позвонили 11 мая на Viber и сообщили, что на его банковском счету происходят подозрительные сделки, которые надо заблокировать и ввести ПИН-коды Smart-ID, что мужчина и сделал. Со счета сняли 640 евро. По такой же схеме жительница Нарвы, которой позвонили от имени банка, лишилась 1800 евро.

43-летний житель Таллинна сообщил в полицию, что без его ведома со счета совершили несколько платежей в сумме почти в 500 евро, а 31-летний таллиннец сообщил о снятии почти 300 евро с его счета PayPal.

В апреле 22-летняя жительница Таллинна нашла на сайте flegma.com объявление, в котором Everypay AS предлагали работу по совершению денежных переводов. Женщина оставила свои контакты и с ней связался человек, представившийся работником Everypay AS. Женщине объяснили суть работы и сказали зайти в интернет-банк про помощи Smart-ID. После этого на ее имя оформили займ в 500 евро и эту сумму перевели на другой счет. Позже женщина обнаружила, что с ее счета и со счета ее сына совершили переводы на 771 евро.

В Йыгевамаа полиции поступило сообщение о женщине, которая познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся военным на миссии. Между ними возникли доверительные отношения и этот интернет-пользователь выразил желание приехать в Эстонию в гости. Для этого он попросил женщину сделать несколько денежных переводов на сумму почти в 100 000 евро. Так как таких денег у самой женщины не было, она взяла несколько кредитов. Когда знакомый так и не приехал, женщина поняла, что это обман, и обратилась в полицию. Начато уголовное производство.

Веб-констебль Яна Фролова:

Схема, когда мошенники представляются иностранными военными, врачами, вдовцами, отцами-одиночками, очень старая и распространена по всему миру. Такие мошенничества не такие массовые, как звонки из банка или предложения инвестирования, но в этих случаях жертвы теряют крупные суммы денег, не говоря уже о душевных аспектах такого обмана.

Помимо вышеупомянутого случая в этом году было зарегистрировано еще пять таких преступлений, суммы ущерба составляли от 2500 до 65 000 евро. Фотографии мужчин украдены из интернета, за перепиской стоять может кто угодно. Завязывается переписка, мошенник искренне интересуется жизнью женщины, пишет ей комплименты, рассказывает, что влюблен в нее или хочет создать семью и переселиться в Эстонию. Затем поклонник попадает в трудное финансовое положение.

Придумывают следующие истории:

- нужны деньги на лечение ребенка или родственника;

- билет на самолет для встречи с вами, хотя сейчас, в условиях пандемии, эта уловка уже не подействует;

- попал в затруднительную ситуацию и просит у вас денежной помощи, обещая вернуть;

- oбман с пошлиной: мужчина желает отправить "подарок" или "посылку". Для этого узнает ваши данные (адрес, имя, фамилия), просит оплатить таможенную пошлину и клянется, что вернет при встрече все затраченные вами деньги.

Чтобы защитить себя от мошенника:

- будьте бдительны и оценивайте критично, если незнакомец хочет добавить вас в друзья и присылает вам письмо, с описанием своих жизненных ценностей и историю о тяжелой судьбе;

- проверьте мужчину в поисковике, возможно информация о нем или его история уже обсуждается на форуме обманутыми женщинами;

- присмотритесь к деталям. В начале беседы мошенник может рассказать, что проживает в доме, а в конце беседы упомянет, что проживает в квартире;

- проверьте в поисковике и фотографию. Часто мошенники находят в интернете привлекательную фотографию и ставят ее себе в профиль. Вы сможете убедиться, что данная фотография не используется кем-то другим под чужим именем;

- обязательно расскажите родственникам о новом знакомом. Человек, который не вовлечен в данную ситуацию, может критическим взглядом оценить происходящее;

- не отправляйте компрометирующие фото интимного характера.