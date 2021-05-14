Уровень инфляции в Эстонии к концу года превысит 2%
Уровень инфляции в Эстонии к концу года превысит 2%. По оценке экономистов, это обусловлено открытием мировых рынков после коронакризиса.
Уровень инфляции в Эстонии к концу года превысит 2%. По оценке экономистов, это обусловлено открытием мировых рынков после коронакризиса.
По мнению экспертов из Банка Эстонии, рост инфляции в подобном эквиваленте для Эстонии не критичен, пишет Rus.ERR.
Делать прогнозы дальше этого года экономисты не берутся, ведь до сих пор не ясно, остановится ли инфляция на уровне в 2.5% или продолжит расти. Специалисты отмечают, что до тех пор, пока индекс потребительских цен будет расти равно пропорционально доходам жителей, ни о каком экономическом кризисе и речи быть не может.