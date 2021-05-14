Лидер ХАМАСа заявил о готовности к прекращению огня

Он добавил, что не получил ответа Израиля.

Ранее представители руководства и армии Израиля, а также посол Израиля в Москве Александр Бен Цви говорили, что первыми прекратить огонь должны палестинцы. 14 мая и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа еще не завершена.

Ситуация обострилась с 10 мая, после того, как ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля после отказа израильской стороны выполнить требование и вывести силовиков из района Иерусалима, где были беспорядки и столкновения.