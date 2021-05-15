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Ушел из дома и не вернулся: полиция продолжает искать 72-летнего Николая

72-летний Николай. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция продолжает поиски пропавшего в пятницу, 14 мая, Николая и просит всех, кто видел его или знает, где он может находиться, позвонить в Центр тревоги по номер 112.

В 21.30 в пятницу вечером встревоженные родственники сообщили в Центр тревоги, что Николай утром ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Известно, что мужчина покинул свой дом на улице Ситси в Пыхья-Таллинне в 8 часов утра в пятницу. Мобильного телефона у него при себе не было.

Несмотря на продолжающиеся несколько дней поиски, Николай до сих пор не найден. Его близкие и полиции неоднократно проверили пляж Штромка, а также районы Рокка-аль-Маре и Пальясааре. Так как у мужчины могут быть проблемы со здоровьем, полиция неоднократно проверяла разные медицинские учреждения, но Николая там нет.

В воскресенье в Центр тревоги позвонил человек, который сказал, что видел похожего мужчину на Рахумяэ в районе ул. Сихи. Место проверили, но Николая не нашли. Сейчас полиция просматривает записи разных камер наблюдения, чтобы найти информацию о возможном направлении движения Николая и направить поиски туда.

Рост Николая около 182 см, седые волосы. Когда он выходил из дома, мужчина был одет в серую куртку, темно-синие брюки и синие кроссовки. На голове у мужчины была темно-синяя с белыми узорами кепка.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информация о месте нахождения Николая, звонить по номеру 112.

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