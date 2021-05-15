Ушел из дома и не вернулся: полиция просит помощи в поисках 72-летнего Николая

В 21.30 в пятницу вечером встревоженные родственники сообщили в центр тревоги, что Николай утром ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Известно, что мужчина покинул свой дом на улице Ситси в Пыхья-Таллинне в 8 часов утра в пятницу. Мобильного телефона у него при себе не было.

Полицейские пообщались с родственниками и знакомыми мужчины и проверяют возможные места, куда он мог направиться. Также полиция также осматрит прилегающую к месту жительства территорию. Вчера вечером патруль проинспектировал район Штромки и Пальяссааре. К сожалению, мужчину пока не нашли.

Рост Николая около 182 см, седые волосы. Когда он выходил из дома, мужчина был одет в серую куртку, темно-синие брюки и синие кроссовки. На голове у мужчины была темно-синяя с белыми узорами кепка.