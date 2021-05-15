Китайский марсоход "Чжуронг" совершил посадку на Марсе

Миссия "Тяньвэнь-1" включает орбитальный модуль, посадочную платформу и шестиколесный марсоход массой 240 килограммов, получивший название "Чжуронг" (бог огня в китайской мифологии). Платформа с марсоходом совершила посадку в южной части Равнины Утопия в северном полушарии планеты. План миссии предусматривает, что теперь марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность Красной планеты. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше.

Главные цели миссии заключаются в поиске на Марсе текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

Запуск миссии "Тяньвэнь-1" стал одним из трех осуществленных в 2020 году запусков к Марсу. В июле свой орбитальный аппарат Hope к Красной планете запустили Объединенные Арабские Эмираты (в конце марта он вышел на свою целевую орбиту ), а NASA отправило на Марс марсоход Perseverance , который совершил посадку на Марсе 18 февраля и приступил к выполнению миссии.