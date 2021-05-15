Китайский марсоход "Чжуронг" совершил посадку на Марсе
Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), который был запущен в июле прошлого года и успешно вышел на орбиту Марса в феврале этого года, совершил посадку на поверхность Марса в ночь на 15 мая. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). Ранее в CNSA сообщили, что аппарат должен совершить посадку с 15 по 19 мая. Таким образом, Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить исследовательский аппарат на Марсе, пишет Newsru.