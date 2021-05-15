Вакцинация в Таллинне: желающие быстро разобрали все номерки
Начиная с субботы, 15 мая, у людей в возрасте 30 лет и старше появилась возможность забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре.
Начиная с субботы, 15 мая, у людей в возрасте 30 лет и старше появилась возможность забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре.
Спрос оказался столь большим, что по состоянию на ранее утро субботы в государственной дигитальной регистратуре свободных номерков по Харьюмаа уже не было.
В других уездах Эстонии свободные номерки еще есть: например, в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и на островах.
Напомним, что вечером 17 мая, в 19:00 э-регистрация будет открыта для всех старше 16 лет.