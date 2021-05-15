Сб, 15.05.2021
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Вакцинация в Таллинне: желающие быстро разобрали все номерки

Вакцинация. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Начиная с субботы, 15 мая, у людей в возрасте 30 лет и старше появилась возможность забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре.

Спрос оказался столь большим, что по состоянию на ранее утро субботы в государственной дигитальной регистратуре свободных номерков по Харьюмаа уже не было.

В других уездах Эстонии свободные номерки еще есть: например, в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и на островах.

Напомним, что вечером 17 мая, в 19:00 э-регистрация будет открыта для всех старше 16 лет.

Номерки в Таллинне и Харьюмаа закончились за считанные часы. ФОТО: digilugu.ee

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