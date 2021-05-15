Сб, 15.05.2021
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Фото ⟩ О таком загородном доме мечтают многие, и вот - он в продаже

Дача в Ляэнемаа. ФОТО: City24

В десяти километрах от Хаапсалу продается отличная недвижимость с большим домом, который можно использовать как дачу, а можно - как место постоянного проживания, пишет Kodustiil.

Покрытый тростниковой крышей двухэтажный дом площадью 148 м2 строился почти два года, с 2009 по 2010-й. Впечатляет и размер земельного участка: его площадь составляет 3,04 гектара.

Дача в Ляэнемаа. ФОТО: City24

На первом этаже хорошо спланированного дома расположены кухня-гостиная, хозяйственное помещение, баня, туалет, ванная и гараж. На втором этаже две спальни. На участке также имеется летняя кухня. 

Дача в Ляэнемаа. ФОТО: City24

Имеется разрешение на строительство на участке еще одного дома. А море находится всего в 600 метрах!

Дача в Ляэнемаа. ФОТО: City24

С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

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