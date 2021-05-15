Сб, 15.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Авто/Техника
  • Опрос: низкая культура вождения все чаще побуждает водителей устанавливать видеорегистратор

Опрос: низкая культура вождения все чаще побуждает водителей устанавливать видеорегистратор

Видеорегистратор. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Видеорегистраторы – довольно распространенное явление в такси, у водителей шеринговых платформ и в других автомобилях, совершающих много поездок. В то же время проведенный PZU Kindlustus опрос, показал, что лишь десятая часть водителей в настоящее время использует видеорегистраторы, хотя большинство задумывались над их установкой. Основные причины – низкая культура вождения и неприятные споры в случае ДТП.

По словам руководителя группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, результаты проведенного в социальных сетях опроса не сильно удивили: «В ряде соседних стран использование видеорегистраторов широко распространено, но в нашей практике рассмотрения претензий обычные автомобили, оснащенные видеорегистраторами, встречаются довольно редко, причем большинство принадлежат людям, которым приходится много водить в силу работы или хобби». Вместе с тем опрос показал, что многие задумывались о регистраторе, потому что видят в нем необходимость.

Судя по ответам, большинство людей рассматривают возможность установки видеорегистратора в своем автомобиле в основном из-за недостаточно высокой культуры вождения. Один из респондентов даже сказал, что на дороге в Эстонии требуются две камеры: одна должна быть направлена ​​вперед, а другая назад, чтобы записывать водителей, не соблюдающих безопасную дистанцию.

Еще одна причина купить видеорегистратор – возможность избежать неприятных споров. Несколько респондентов рассказали о случаях, когда требование о возмещении не было удовлетворено, поскольку виновная сторона полностью отрицала причинение ущерба. Другие отметили, что запись с регистратора помогла бы избежать долгих неприятных споров и бумажной волокиты при установлении виновника аварии.

По словам Ярва, видеорегистратор пригодится в обоих случаях. «Конечно, с его помощью страховой компании и полиции легче выяснить обстоятельства аварии, размер причиненного ущерба и определить виновных. Например, недавно у нас был случай, когда запись с регистратора помогла выяснить, могло ли столкновение с косулей вызвать определенные повреждения машины», - привел пример Ярв. По его словам, еще важнее, что более широкое внедрение видеорегистраторов способно улучшить культуру дорожного движения. Вероятно, никто не хотел бы, чтобы, например, в интернете распространялись записи с его наглыми и опасными маневрами, на которых еще и виден номер автомобиля.

Помимо практических аргументов и доводов в пользу безопасности дорожного движения, люди также упоминали необычные инциденты, которые было бы здорово заснять на видео. Например, любопытные косули или играющие на дороге лисята. Некоторым регистратор нужен для записи путешествий, чтобы сидящему рядом пассажиру не приходилось постоянно снимать фото и видео на телефон.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back