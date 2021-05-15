Опрос: низкая культура вождения все чаще побуждает водителей устанавливать видеорегистратор

По словам руководителя группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, результаты проведенного в социальных сетях опроса не сильно удивили: «В ряде соседних стран использование видеорегистраторов широко распространено, но в нашей практике рассмотрения претензий обычные автомобили, оснащенные видеорегистраторами, встречаются довольно редко, причем большинство принадлежат людям, которым приходится много водить в силу работы или хобби». Вместе с тем опрос показал, что многие задумывались о регистраторе, потому что видят в нем необходимость.

Судя по ответам, большинство людей рассматривают возможность установки видеорегистратора в своем автомобиле в основном из-за недостаточно высокой культуры вождения. Один из респондентов даже сказал, что на дороге в Эстонии требуются две камеры: одна должна быть направлена ​​вперед, а другая назад, чтобы записывать водителей, не соблюдающих безопасную дистанцию.

Еще одна причина купить видеорегистратор – возможность избежать неприятных споров. Несколько респондентов рассказали о случаях, когда требование о возмещении не было удовлетворено, поскольку виновная сторона полностью отрицала причинение ущерба. Другие отметили, что запись с регистратора помогла бы избежать долгих неприятных споров и бумажной волокиты при установлении виновника аварии.

По словам Ярва, видеорегистратор пригодится в обоих случаях. «Конечно, с его помощью страховой компании и полиции легче выяснить обстоятельства аварии, размер причиненного ущерба и определить виновных. Например, недавно у нас был случай, когда запись с регистратора помогла выяснить, могло ли столкновение с косулей вызвать определенные повреждения машины», - привел пример Ярв. По его словам, еще важнее, что более широкое внедрение видеорегистраторов способно улучшить культуру дорожного движения. Вероятно, никто не хотел бы, чтобы, например, в интернете распространялись записи с его наглыми и опасными маневрами, на которых еще и виден номер автомобиля.