Опрос: низкая культура вождения все чаще побуждает водителей устанавливать видеорегистратор
Видеорегистраторы – довольно распространенное явление в такси, у водителей шеринговых платформ и в других автомобилях, совершающих много поездок. В то же время проведенный PZU Kindlustus опрос, показал, что лишь десятая часть водителей в настоящее время использует видеорегистраторы, хотя большинство задумывались над их установкой. Основные причины – низкая культура вождения и неприятные споры в случае ДТП.