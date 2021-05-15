Вспышка коронавируса в больнице: заражены девять пациентов
В Южно-Эстонской больнице вновь вспышка коронавируса, заболели девять пациентов.
В Южно-Эстонской больнице вновь вспышка коронавируса, заболели девять пациентов.
Руководитель по коммуникациям больницы Аве Абель сообщила Lõuna-Eesti Postimees, что очаг заражения находится в отделении сестринской помощи. Тест на коронавирус оказался положительным у девяти пациентов. "Мы также знаем, что вирус в отделение принес посетитель", - добавила она.
Ранее в этой больнице было две вспышки коронавируса - среди работников скорой помощи в рождественский период и несколько месяцев назад в доме попечения.