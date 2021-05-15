Сб, 15.05.2021
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Вспышка коронавируса в больнице: заражены девять пациентов

Очаг заражения находится в отделении сестринской помощи. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В Южно-Эстонской больнице вновь вспышка коронавируса, заболели девять пациентов. 

Руководитель по коммуникациям больницы Аве Абель сообщила Lõuna-Eesti Postimees, что очаг заражения находится в отделении сестринской помощи. Тест на коронавирус оказался положительным у девяти пациентов. "Мы также знаем, что вирус в отделение принес посетитель", - добавила она. 

Ранее в этой больнице было две вспышки коронавируса - среди работников скорой помощи в рождественский период и несколько месяцев назад в доме попечения. 

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