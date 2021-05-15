Обсуждение: в Пирита может появиться эффектное бизнес-здание

Застройщик недвижимости в Пирита по адресу Меривялья-теэ, 33 представил новый эскизный проект здания и подал заявку на условия проектирования в Департамент городского планирования.

«Если вкратце изложить содержание заявки, то застройщик хочет уменьшить объем здания и пересмотреть его функции здания. Согласно плану, площадь под зданием будет уменьшена примерно на 300 квадратных метров, а само здание будет немного ниже. Доля озеленения увеличится примерно на 10%», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийна.

Эскизный проект нового бизнес-здания в Пирита. ФОТО: Arhitektuuribüroo JVR

Если в предыдущем проекте планировалось открыть на втором этаже поликлинику, то по новому эскизному проекту здесь будут находиться офисы и кабинеты для салона красоты, массажного салона, а также детский дневной центр. По сравнению с проектом, получившим разрешение на строительство, изменения в фасадном решении надземной части здания незначительны. Внешний вид здания и использованные отделочные материалы остались такими же, как и в предыдущем проекте.

На первом этаже здания планируется открыть ресторан, аптеку, медицинские кабинеты, раздевалку и душевые для велосипедистов, магазины и предприятия бытового обслуживания.