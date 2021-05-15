Галерея ⟩ Кая Каллас и Михаил Кылварт открыли День Таллинна

Проводящийся в 20-й раз День Таллинна начался в субботу в 10 часов традиционным праздничным открытием ворот на улице Люхике Ялг, где премьер-министра Каю Каллас поприветствовал мэр столицы Михаил Кылварт.

По традиции, празднование Дня Таллинна начнется с церемонии открытия ворот на Люхике Ялг, в ходе которой премьер-министр стучит в разделяющие Нижний город и Вышгород ворота, и их открывает мэр Таллинна.