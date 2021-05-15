Галерея ⟩ Кая Каллас и Михаил Кылварт открыли День Таллинна
В День Таллинна мэр столицы по традиции открыл премьер-министру ворота на улице Люхике Ялг, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
В День Таллинна мэр столицы по традиции открыл премьер-министру ворота на улице Люхике Ялг, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Проводящийся в 20-й раз День Таллинна начался в субботу в 10 часов традиционным праздничным открытием ворот на улице Люхике Ялг, где премьер-министра Каю Каллас поприветствовал мэр столицы Михаил Кылварт.
По традиции, празднование Дня Таллинна начнется с церемонии открытия ворот на Люхике Ялг, в ходе которой премьер-министр стучит в разделяющие Нижний город и Вышгород ворота, и их открывает мэр Таллинна.
Традиция отмечать День Таллинна была положена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям страны о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы.