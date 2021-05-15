Семейный дом в Нымме: сплошное творчество от чердака до подвала

Иво Лилль, который в более поздние годы стал всемирно известным художником по стеклу, и Ирене, ставшая профессором кафедры управления строительством в Техническом университете, встретились на даче художника Вальдура Охака в Кютиору, Вырумаа. Вскоре они стали семьей, для которой Вырумаа с самого начала и до сих пор является важным местом. Хутор на берегу реки Пиуза стал для Ирене, Иво и их двух дочерей первым собственным домом, потому что в Таллинне они сначала жили с родителями Ирене в Мустамяэ, а потом в ныммеском доме, где прошло детство Иво.

«Мы все еще надеялись получить квартиру, и, поскольку это был олимпийский 1980-й год, у нас появилось больше надежд. После подачи заявления выяснилось, что наш порядковый номер — 76, — вспоминает Ирен. — Затем мы подумали, не построить ли комнату на крыше гаража родителей Иво. Первый вариант не удался, и после этого я спроектировала наше нынешнее жилье площадью 200 квадратных метров, которое фактически является пристройкой к гаражу. Когда я чертила план дома на миллиметровке, а в то время это делалось именно так, я звала детей и показывала – вот это ваше окно, смотрите! Дочкам Юули и Лийзи это порядком надоедало, но я работала с огоньком.