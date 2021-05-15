Семейный дом в Нымме: сплошное творчество от чердака до подвала
В Нымме, недалеко от лыжного трамплина, находится дом, построенный своими руками и за годы превратившийся в жилище известного творческого клана.
В Нымме, недалеко от лыжного трамплина, находится дом, построенный своими руками и за годы превратившийся в жилище известного творческого клана.
Иво Лилль, который в более поздние годы стал всемирно известным художником по стеклу, и Ирене, ставшая профессором кафедры управления строительством в Техническом университете, встретились на даче художника Вальдура Охака в Кютиору, Вырумаа. Вскоре они стали семьей, для которой Вырумаа с самого начала и до сих пор является важным местом. Хутор на берегу реки Пиуза стал для Ирене, Иво и их двух дочерей первым собственным домом, потому что в Таллинне они сначала жили с родителями Ирене в Мустамяэ, а потом в ныммеском доме, где прошло детство Иво.