Картина дня: злоключения жительницы Эстонии, школы стоят перед дилеммой и ажиотаж вокруг вакцинации

История молодой жительницы Эстонии: как из работницы магазина обманом сделали проститутку

«Я искренне верила, что Алексей существует. Он обещал приехать за мной, и что мы будем жить вместе, и он положит конец всем моим финансовым заботам. Я была влюблена и ждала встречи с ним », - всхлипывает в полиции 24-летняя Райли (для защиты жертвы имя изменено – прим. ред.), рассказывая свою печальную историю о том, как ее обманным путем превратили в проститутку. Читать далее...

Лицо недели 〉 Три портсигара отечественных…

Центристской партии не оставляют шанса выдвинуть сильную кандидатуру на предстоящих в этом году президентских выборах. Одну элегантно убрали с помощью кофеварки и министерского водителя, другому будут долго припоминать катание советников на яхте, билеты в оперу, напитки в машину и усиленный режим питания за государственный счет. Читать далее...

Фото 〉 В День Таллинна город буквально утонул в цветах

В День Таллинна, который отмечается сегодня, в городе высадили более 5000 цветов, а в садоводческие работы были вовлечены все районы города. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 281 жителя Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5047 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 281, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...

Школы решают, кто будет учиться в классе, кто на улице, а кто дома

С понедельника правительство разрешает всем детям вновь вернуться в школы. В Тарту, где за последние две недели выросла заражаемость коронавирусом, к возобновлению контактного обучения в школах подходят с осторожностью. Читать далее...

От редакции 〉 Содержание против формы

Поводом для яростных споров на уходящей неделе послужил приказ командира Батальона штаба и связи подполковника Прийта Аверкина, отданный вверенным ему военнослужащим: 9 мая воздержаться от передвижения в форме в районе Фильтри-теэ, где расположено Военное кладбище, солдатам-срочникам возвращаться из увольнения в штатском. Читать далее...

Эксперт: не верьте слухам, квартир хватит всем желающим

Только за один месяц на рынке недвижимости в Харьюмаа появилось около 900 новых квартир, наблюдается также рост количества продаж и вторичного жилья – уровень цен практически стабилизировался, и тревожные опасения остаться без покупки постепенно улеглись. Читать далее...

Вакцинация в Таллинне: желающие быстро разобрали все номерки

Начиная с субботы, 15 мая, у людей в возрасте 30 лет и старше появилась возможность забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре. Читать далее...

Фото 〉 Зеленые и ЛГБТ-сообщество передали Юри Ратасу подписи в поддержку изменения Закона о семье

Инициированная Партией зеленых петиция в поддержку поправки к Закону о семье собрала 35 805 подписей, которые сегодня, 15 мая, днем были переданы спикеру Рийгикогу Юри Ратасу. Читать далее...

Жители Эстонии все меньше считают коронавирус угрозой и все больше игнорируют меры безопасности

Жители Эстонии все меньше считают распространение коронавируса угрозой и все чаще игнорируют принятые меры безопасности, следует из заказанного Министерством социальных дел опроса. При этом готовность вакцинироваться от коронавируса остается высокой. Читать далее...

День Таллинна: парад уборочной техники, посадка растений и концерты