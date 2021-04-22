Картина дня: злоключения жительницы Эстонии, школы стоят перед дилеммой и ажиотаж вокруг вакцинации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 мая.
«Я искренне верила, что Алексей существует. Он обещал приехать за мной, и что мы будем жить вместе, и он положит конец всем моим финансовым заботам. Я была влюблена и ждала встречи с ним », - всхлипывает в полиции 24-летняя Райли (для защиты жертвы имя изменено – прим. ред.), рассказывая свою печальную историю о том, как ее обманным путем превратили в проститутку. Читать далее...
Центристской партии не оставляют шанса выдвинуть сильную кандидатуру на предстоящих в этом году президентских выборах. Одну элегантно убрали с помощью кофеварки и министерского водителя, другому будут долго припоминать катание советников на яхте, билеты в оперу, напитки в машину и усиленный режим питания за государственный счет. Читать далее...
В День Таллинна, который отмечается сегодня, в городе высадили более 5000 цветов, а в садоводческие работы были вовлечены все районы города. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5047 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 281, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...
С понедельника правительство разрешает всем детям вновь вернуться в школы. В Тарту, где за последние две недели выросла заражаемость коронавирусом, к возобновлению контактного обучения в школах подходят с осторожностью. Читать далее...
Поводом для яростных споров на уходящей неделе послужил приказ командира Батальона штаба и связи подполковника Прийта Аверкина, отданный вверенным ему военнослужащим: 9 мая воздержаться от передвижения в форме в районе Фильтри-теэ, где расположено Военное кладбище, солдатам-срочникам возвращаться из увольнения в штатском. Читать далее...
Только за один месяц на рынке недвижимости в Харьюмаа появилось около 900 новых квартир, наблюдается также рост количества продаж и вторичного жилья – уровень цен практически стабилизировался, и тревожные опасения остаться без покупки постепенно улеглись. Читать далее...
Начиная с субботы, 15 мая, у людей в возрасте 30 лет и старше появилась возможность забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре. Читать далее...
Инициированная Партией зеленых петиция в поддержку поправки к Закону о семье собрала 35 805 подписей, которые сегодня, 15 мая, днем были переданы спикеру Рийгикогу Юри Ратасу. Читать далее...
Жители Эстонии все меньше считают распространение коронавируса угрозой и все чаще игнорируют принятые меры безопасности, следует из заказанного Министерством социальных дел опроса. При этом готовность вакцинироваться от коронавируса остается высокой. Читать далее...
В субботу, 15 мая, в двадцатый раз отмечается День Таллинна. Действующие ограничения внесли некоторые изменения в программу мероприятий. Читать далее...