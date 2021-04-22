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  • Картина дня: злоключения жительницы Эстонии, школы стоят перед дилеммой и больницы против антипрививочников

Картина дня: злоключения жительницы Эстонии, школы стоят перед дилеммой и больницы против антипрививочников

Kiirabiautode järjekord Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna ukse ees. ФОТО: Madis Veltman

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 мая.

История молодой жительницы Эстонии: как из работницы магазина обманом сделали проститутку

«Я искренне верила, что Алексей существует. Он обещал приехать за мной, и что мы будем жить вместе, и он положит конец всем моим финансовым заботам. Я была влюблена и ждала встречи с ним », - всхлипывает в полиции 24-летняя Райли (для защиты жертвы имя изменено – прим. ред.), рассказывая свою печальную историю о том, как ее обманным путем превратили в проститутку. Читать далее...

Антипрививочники ставят руководителей больниц перед сложным выбором

Времени дано до понедельника. На прошлой неделе главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас дал невакцинированным сотрудникам 12 дней на предъявление паспорта вакцинации. Те, кто этого не сделает, не смогут продолжать работу в скорой помощи. Читать далее...

Ливень затопил улицы Таллинна

На Таллинн обрушился ливень, в результате чего некоторые улицы столицы затопило. Полиция около 15.00 предупредила, что в Таллинне на транспортной развязке Юлемисте в туннеле возник потоп. Водителей призывают выбирать другой путь. О потопах сообщается и на других улицах столицы. Читать далее...

ФОТО 〉 Популярное у тусовщиков место доставляет полиции головную боль

Скамейки перед центром Delta Тартуского университета - место, где по вечерам собирается все больше и больше людей, в том числе и тусовщики, которые оставляют мусор и бутылки. В пятницу, 14 мая, вечером в полицию поступило несколько вызовов к центру Delta, поскольку, хотя связанные с коронавирусом ограничения все еще действуют, там собралось больше людей, чем ожидалось. Читать далее...

Лицо недели 〉 Три портсигара отечественных…

Центристской партии не оставляют шанса выдвинуть сильную кандидатуру на предстоящих в этом году президентских выборах. Одну элегантно убрали с помощью кофеварки и министерского водителя, другому будут долго припоминать катание советников на яхте, билеты в оперу, напитки в машину и усиленный режим питания за государственный счет. Читать далее...

Фото 〉 В День Таллинна город буквально утонул в цветах

В День Таллинна, который отмечается сегодня, в городе высадили более 5000 цветов, а в садоводческие работы были вовлечены все районы города. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 281 жителя Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5047 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 281, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...

Школы решают, кто будет учиться в классе, кто на улице, а кто дома

С понедельника правительство разрешает всем детям вновь вернуться в школы. В Тарту, где за последние две недели выросла заражаемость коронавирусом, к возобновлению контактного обучения в школах подходят с осторожностью. Читать далее...

От редакции 〉 Содержание против формы

Поводом для яростных споров на уходящей неделе послужил приказ командира Батальона штаба и связи подполковника Прийта Аверкина, отданный вверенным ему военнослужащим: 9 мая воздержаться от передвижения в форме в районе Фильтри-теэ, где расположено Военное кладбище, солдатам-срочникам возвращаться из увольнения в штатском. Читать далее...

Эксперт: не верьте слухам, квартир хватит всем желающим

Только за один месяц на рынке недвижимости в Харьюмаа появилось около 900 новых квартир, наблюдается также рост количества продаж и вторичного жилья – уровень цен практически стабилизировался, и тревожные опасения остаться без покупки постепенно улеглись. Читать далее...

Кризис закончился: эстонский рынок лизинга бьет все рекорды

Рынок лизинга вышел из кризиса, и автолизинг в частности уже бьет все рекорды. При этом, как ни парадоксально, с начала коронакризиса и до сегодняшнего дня объем лизинга новых прогулочных катеров увеличился едва ли не в несколько раз. Читать далее...

Вакцинация в Таллинне: желающие быстро разобрали все номерки

Начиная с субботы, 15 мая, у людей в возрасте 30 лет и старше появилась возможность забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре. Читать далее...

Фото 〉 Зеленые и ЛГБТ-сообщество передали Юри Ратасу подписи в поддержку изменения Закона о семье

Инициированная Партией зеленых петиция в поддержку поправки к Закону о семье собрала 35 805 подписей, которые сегодня, 15 мая, днем были переданы спикеру Рийгикогу Юри Ратасу. Читать далее...

Жители Эстонии все меньше считают коронавирус угрозой и все больше игнорируют меры безопасности

Жители Эстонии все меньше считают распространение коронавируса угрозой и все чаще игнорируют принятые меры безопасности, следует из заказанного Министерством социальных дел опроса. При этом готовность вакцинироваться от коронавируса остается высокой. Читать далее...

День Таллинна: парад уборочной техники, посадка растений и концерты

В субботу, 15 мая, в двадцатый раз отмечается День Таллинна. Действующие ограничения внесли некоторые изменения в программу мероприятий. Читать далее...

Производители грузовиков проиграли в голландском суде: эстонские фирмы могут получить более 25 миллионов компенсации

Юридическая фирма Hausfeld и другие истцы упрочили в среду в в окружном суде Амстердама победу в первом раунде коллективного иска против производителей грузовиков - основные возражения производителей были отклонены. Читать далее...

Эстонского экс-футболиста признали виновным в изнасиловании

Пярнуский уездный суд признал виновным в изнасиловании и ненадлежащим физическом обращении бывшего футболиста, участвовавшего в чемпионате Эстонии, Амора Луупа. Речь идет о двух разных случаях, которые между собой не связаны. Согласно обвинению, Лууп в июне прошлого года изнасиловал случайную знакомую, а через неделю ударил свою спутницу жизни. Читать далее...

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