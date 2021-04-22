Картина дня: злоключения жительницы Эстонии, школы стоят перед дилеммой и больницы против антипрививочников
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 мая.
«Я искренне верила, что Алексей существует. Он обещал приехать за мной, и что мы будем жить вместе, и он положит конец всем моим финансовым заботам. Я была влюблена и ждала встречи с ним », - всхлипывает в полиции 24-летняя Райли (для защиты жертвы имя изменено – прим. ред.), рассказывая свою печальную историю о том, как ее обманным путем превратили в проститутку. Читать далее...
Времени дано до понедельника. На прошлой неделе главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас дал невакцинированным сотрудникам 12 дней на предъявление паспорта вакцинации. Те, кто этого не сделает, не смогут продолжать работу в скорой помощи. Читать далее...
На Таллинн обрушился ливень, в результате чего некоторые улицы столицы затопило. Полиция около 15.00 предупредила, что в Таллинне на транспортной развязке Юлемисте в туннеле возник потоп. Водителей призывают выбирать другой путь. О потопах сообщается и на других улицах столицы. Читать далее...
Скамейки перед центром Delta Тартуского университета - место, где по вечерам собирается все больше и больше людей, в том числе и тусовщики, которые оставляют мусор и бутылки. В пятницу, 14 мая, вечером в полицию поступило несколько вызовов к центру Delta, поскольку, хотя связанные с коронавирусом ограничения все еще действуют, там собралось больше людей, чем ожидалось. Читать далее...
Центристской партии не оставляют шанса выдвинуть сильную кандидатуру на предстоящих в этом году президентских выборах. Одну элегантно убрали с помощью кофеварки и министерского водителя, другому будут долго припоминать катание советников на яхте, билеты в оперу, напитки в машину и усиленный режим питания за государственный счет. Читать далее...
В День Таллинна, который отмечается сегодня, в городе высадили более 5000 цветов, а в садоводческие работы были вовлечены все районы города. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5047 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 281, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...
С понедельника правительство разрешает всем детям вновь вернуться в школы. В Тарту, где за последние две недели выросла заражаемость коронавирусом, к возобновлению контактного обучения в школах подходят с осторожностью. Читать далее...
Поводом для яростных споров на уходящей неделе послужил приказ командира Батальона штаба и связи подполковника Прийта Аверкина, отданный вверенным ему военнослужащим: 9 мая воздержаться от передвижения в форме в районе Фильтри-теэ, где расположено Военное кладбище, солдатам-срочникам возвращаться из увольнения в штатском. Читать далее...
Только за один месяц на рынке недвижимости в Харьюмаа появилось около 900 новых квартир, наблюдается также рост количества продаж и вторичного жилья – уровень цен практически стабилизировался, и тревожные опасения остаться без покупки постепенно улеглись. Читать далее...
Рынок лизинга вышел из кризиса, и автолизинг в частности уже бьет все рекорды. При этом, как ни парадоксально, с начала коронакризиса и до сегодняшнего дня объем лизинга новых прогулочных катеров увеличился едва ли не в несколько раз. Читать далее...
Начиная с субботы, 15 мая, у людей в возрасте 30 лет и старше появилась возможность забронировать время для вакцинации от COVID-19 в дигирегистратуре. Читать далее...
Инициированная Партией зеленых петиция в поддержку поправки к Закону о семье собрала 35 805 подписей, которые сегодня, 15 мая, днем были переданы спикеру Рийгикогу Юри Ратасу. Читать далее...
Жители Эстонии все меньше считают распространение коронавируса угрозой и все чаще игнорируют принятые меры безопасности, следует из заказанного Министерством социальных дел опроса. При этом готовность вакцинироваться от коронавируса остается высокой. Читать далее...
В субботу, 15 мая, в двадцатый раз отмечается День Таллинна. Действующие ограничения внесли некоторые изменения в программу мероприятий. Читать далее...
Юридическая фирма Hausfeld и другие истцы упрочили в среду в в окружном суде Амстердама победу в первом раунде коллективного иска против производителей грузовиков - основные возражения производителей были отклонены. Читать далее...
Пярнуский уездный суд признал виновным в изнасиловании и ненадлежащим физическом обращении бывшего футболиста, участвовавшего в чемпионате Эстонии, Амора Луупа. Речь идет о двух разных случаях, которые между собой не связаны. Согласно обвинению, Лууп в июне прошлого года изнасиловал случайную знакомую, а через неделю ударил свою спутницу жизни. Читать далее...