Картина дня: злоключения жительницы Эстонии, школы стоят перед дилеммой и больницы против антипрививочников

История молодой жительницы Эстонии: как из работницы магазина обманом сделали проститутку

«Я искренне верила, что Алексей существует. Он обещал приехать за мной, и что мы будем жить вместе, и он положит конец всем моим финансовым заботам. Я была влюблена и ждала встречи с ним », - всхлипывает в полиции 24-летняя Райли (для защиты жертвы имя изменено – прим. ред.), рассказывая свою печальную историю о том, как ее обманным путем превратили в проститутку. Читать далее...

Антипрививочники ставят руководителей больниц перед сложным выбором

Времени дано до понедельника. На прошлой неделе главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас дал невакцинированным сотрудникам 12 дней на предъявление паспорта вакцинации. Те, кто этого не сделает, не смогут продолжать работу в скорой помощи. Читать далее...

Ливень затопил улицы Таллинна

На Таллинн обрушился ливень, в результате чего некоторые улицы столицы затопило. Полиция около 15.00 предупредила, что в Таллинне на транспортной развязке Юлемисте в туннеле возник потоп. Водителей призывают выбирать другой путь. О потопах сообщается и на других улицах столицы. Читать далее...

ФОТО 〉 Популярное у тусовщиков место доставляет полиции головную боль

Скамейки перед центром Delta Тартуского университета - место, где по вечерам собирается все больше и больше людей, в том числе и тусовщики, которые оставляют мусор и бутылки. В пятницу, 14 мая, вечером в полицию поступило несколько вызовов к центру Delta, поскольку, хотя связанные с коронавирусом ограничения все еще действуют, там собралось больше людей, чем ожидалось. Читать далее...

Лицо недели 〉 Три портсигара отечественных…

Центристской партии не оставляют шанса выдвинуть сильную кандидатуру на предстоящих в этом году президентских выборах. Одну элегантно убрали с помощью кофеварки и министерского водителя, другому будут долго припоминать катание советников на яхте, билеты в оперу, напитки в машину и усиленный режим питания за государственный счет. Читать далее...

Фото 〉 В День Таллинна город буквально утонул в цветах

В День Таллинна, который отмечается сегодня, в городе высадили более 5000 цветов, а в садоводческие работы были вовлечены все районы города. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 281 жителя Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5047 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 281, то есть 5,5% от общего количества. Читать далее...

Школы решают, кто будет учиться в классе, кто на улице, а кто дома

С понедельника правительство разрешает всем детям вновь вернуться в школы. В Тарту, где за последние две недели выросла заражаемость коронавирусом, к возобновлению контактного обучения в школах подходят с осторожностью. Читать далее...

От редакции 〉 Содержание против формы