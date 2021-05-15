Фото ⟩ В День Таллинна город буквально утонул в цветах

В Ласнамяэ цветник разбили на мосту Палласти, где вместе с горожанами цветы сажали спикер Рийгикогу Юри Ратас, мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Владимир Свет.

По словам Ратаса, в свое время занимавшего пост мэра столицы, Таллинн становится все более комфортным местом для жизни.

«Радует, что зеленая среда завоевывает все большее внимание - начиная с расширения зеленых зон и заканчивая украшением города цветами. Развитие общественного транспорта, рост энергоэффективности зданий, расширение возможностей для проведения активного досуга - все вместе это обеспечивает таллиннцам комфортное жизненное пространство», - отметил Ратас, для которого посадка растений - привычное домашнее занятие.

Мэр Михаил Кылварт отметил, что в День Таллинна в столице были посажены более 5000 цветов, поскольку они добавляют городу красок и радости.

«Однако цветы дарят не только эмоции, но еще и энергию, нехватку которой многие ощутили за последний год, - сказал Кылварт. – Таллинн – зеленый город, и цветы также вносят в это свою лепту. Зеленые насаждения занимают почти 30% площади Таллинна, и в ближайшее время мы расширим эту территорию. Как известно, экосистема состоит из разных компонентов и человек является одним из них, поэтому от нашей деятельности зависит очень многое».

ФОТО: Альберт Труувяэрт

Поскольку одной из важных целей экологической концепции Таллинна является сохранение и поддержание видового разнообразия, в первую очередь были посажены растения, которые привлекают насекомых-опылителей. Поэтому в центре внимания в этот раз оказался зеленый коридор Путукавяйл, соединяющий несколько районов города – он начинается в Пыхья-Таллинне и простирается зеленой рекой до микрорайона Хийу. Здесь посадили цветы районы Кристийне, Мустамяэ и Нымме, клумбы появились на углу улиц Мустйыэ и Кыргепинге, Ярвеотса и Акадеэмия, а также ул. Вяэна и Пярнуского шоссе.

В Хааберсти, на разделительной зеленой полосе Палдиского шоссе, ко дню рождения города посадили в общей сложности более 1530 многолетних растений. В Кесклинне новое дыхание обрело озеленение парка Койду - там привели в порядок клумбы, посадили кусты и многолетние цветы. Садовые работы велись в Пыхья-Таллинне по адресу Палдиски мнт, 48, в Ласнамяэ на мосту Палласти, а в Пирита клумбы появились на прибрежной территории.

ФОТО: Альберт Труувяэрт