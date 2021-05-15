По следам нарвских ям

«Еду я по выбоинам. Из выбоин не выеду я»

С приходом новой власти в городе сменился состав всех комиссий, в том числе и транспортной. В состав комиссии вошли администраторы и модераторы дорожных групп Нарвы на Facebook. На вопрос почему председатель транспортной комиссии Юрий Рауд сделал выбор в пользу именно этих кандидатов, вице-мэр Cергей Горлач предположил, что хотелось услышать мнение обычных жителей города.

ФОТО: Мария Алексеева

Если оглянуться на первые сто дней работы, можно сделать вывод, что членов комиссии слышат и в городской управе к ним прислушиваются. Так, например, в группах был проведён опрос относительно ям, какие участки требуют быстрого ремонта. Город старается оперативно реагировать на все сообщения о ямах, но из-за бюрократических проволочек не всегда получается оперативно отремонтировать дороги. Причиной тому – общение посредством электронной почты. К сожалению, нельзя напрямую позвонить контактному лицу фирмы, ответственной за разметку опасных участков и установку знаков, Дмитрию Дьякову, и попросить установить знаки. Не он устанавливает знаки и даже не Департамент городского хозяйства: в городе был проведен конкурс и обслуживанием знаков занимается N&V OÜ.

ФОТО: Мария Алексеева

В марте этого года фирма Trev2 начала заделывать ямы, оперативно реагируя на замечания и устраняя все недочеты, претензий у города к их работе нет.

ФОТО: Мария Алексеева

По информации вице-мэра Сергея Горлача, на ремонт ям было выделено 7000 евро. Эти 7000 евро планируется распределить на те ямы, которые возможно залатать холодной смесью. Такой ремонт предусмотрен для кратковременного решения проблемы в холодное время года - максимум 6 месяцев и для ям глубже 5 см, т.к. иначе смесь не будет держаться.

На плановый ремонт дорог у города заключен договор на 2 года с фирмой Viamer Grupp OÜ. Сумма договора – 918 399 евро, из которых доля самофинансирования города - 514 118 евро, остальное - поддержка государства. К Viamer Grupp претензий и нареканий нет, работают быстро и качественно.

В 2021 предварительно запланированная площадь ремонта дорог – 50 950 м2 по всему городу, площадь участков от 200 до 6000 м2, в списке порядка 37 наименования улиц.

ФОТО: Мария Алексеева

“Мы получили от государства больше средств на улицы, чем планировали, - рассказала мэр Нарвы Катри Райк в интервью Postimees. - Мы получили 1 559 000 евро на улицы Тулевику, Линда, Мальми, Вахтра и Тиймана. Центр города будет достаточно... раскопан. Разумеется, всех политиков перед выборами это особенно “обрадует”. Но мы хотим, чтобы улицы были в порядке”.

«Нарва- город властелин колец»

Сначала в городе было много споров и недовольных новым временным кольцом. Но, спустя какое- то время все привыкли и проезжают кольцо Мальми-Пушкина без проблем. Стартовавшая 12 апреля реконструкция перекрёстка доставляет жителям немало неудобств, ведь привычный маршрут закрыт. По договору с фирмой Tuurmaa OÜ реконструкция должна завершиться до 31 мая 2021 года.