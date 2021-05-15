Ливень затопил улицы Таллинна
На Таллинн обрушился ливень, в результате чего некоторые улицы столицы затопило.
На Таллинн обрушился ливень, в результате чего некоторые улицы столицы затопило.
Полиция около 15.00 предупредила, что в Таллинне на транспортной развязке Юлемисте в туннеле возник потоп. Водителей призывают выбирать другой путь. О потопах сообщается и на других улицах столицы.
Синоптики ранее предупреждали, что над странами Балтии в зоне влияния циклона сложатся благоприятные условия для развития ливневых облаков. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут сильными, велика вероятность гроз.
На западном побережье Эстонии и островах погода более спокойная, там облачный покров реже и вероятность дождей меньше. А над морем образуется туман. Ветер относительно слабый, однако во время грозы его порывы более сильные. Температура воздуха поднимется до 20 градусов, на наветренном побережье прохладнее.