Антипрививочники ставят руководителей больниц перед сложным выбором

По его словам, скептиков вакцины пытались консультировать, убеждать и знакомить с новейшей научной литературой. «Мы живем в свободной стране, у нас есть собственное мировоззрение. Если человек отличается от остального коллектива, это его право».

В Ида-Вирумаа не могут просто так увольнять

Аго Кыргвеэ, избранный руководителем Нарвской больницы чуть больше месяца назад, говорит, что курс Рауля Адласа мог бы стать примером для всех медицинских учреждений.

«Требование о вакцинации настолько элементарное, что его не следует и обсуждать, - говорит он. - Если правительство хочет быть правительством, оно могло бы принять постановление, которое гласило бы, что так же, как все врачи обязаны использовать защитное снаряжение, они в общем случае должны быть и вакцинированы против распространенных инфекционных заболеваний».

Он отмечает, что исключения из этого правила очень редки. Кыргвее отказался говорить о людях, вакцинированных в Нарвской больнице, но прошлой осенью почти 200 сотрудников больницы переболели коронавирусом.

«Сейчас мы постепенно догнали остальных по уровню вакцинации. Нарва ни в коем случае не особенное место, просто здесь больше инерции, вот и все», - подтверждает он.

«Скептики вакцины могут найти себе какую-нибудь другую область. В конце концов, эти люди скептически относятся не только к вакцине, но и ко всему. Медики должны быть реалистами, они должны чувствовать неизбежность и необходимость. Если у них нет этой способности, вообще сложно работать в медицине», - добавляет Кыргвеэ.

Он говорит, что в Нарве все еще разрабатываются конкретные шаги по отношению к отказавшимся от вакцины.

«Я много раз просил людей, обращался. Принуждение - это крайние меры, но если люди не понимают, то нужно принять меры, чтобы они поняли», - добавляет Кыргвеэ.

Медицинский руководитель Центральной больницы Ида-Виру Тоомас Карийс говорит, что из 1250 сотрудников крупнейшей больницы Ида-Вирумаа принципально против вакцинации 252 человека.

«Мы достигли потолка. Мы больше не можем охватить новых вакцинируемых. Число защищенных людей составляет около 80 процентов», - говорит Карийс.

Он также заявляет, что не может себе позволить по пример Таллинна просто уволить людей.

«Они квалифицированные работники. Неважно, какие именно у них навыки: работа с компьютером, умение готовить для больных или умение выполнять сложные медицинские процедуры. Эти люди нужны. Заменить их не так просто. Чем специфичнее подготовка, тем сложнее найти замену», - признает Карийс.

У каждой больницы своя война

«Будущее - за установлением правил, согласно которым работа в медицинском учреждении требует согласия с мерами по борьбе с инфекционными заболеваниями. Никто не может быть принужден к вакцинированию, но отказник не может работать в учреждении, где работник может переносить инфекцию и подвергать людей опасности. В больнице есть люди с ослабленным организмом, у которых заболевание может протекаьт более тяжело», - считает Карийс.

По словам Карийса, в Ида-Вирумаа наблюдается постоянная нехватка рабочей силы медицине. Объявления о вакансиях вывешены, ищут и врачей, и медсестер. Но часто приезд хороших специалистов упирается в то, что муж или жена врача не может найти работу в Ида-Вирумаа или нет подходящей школы для ребенка.

И Карийс, и Кыргвеэ не ждут, что каждая больница будет вести войну со скептиками в отношении вакцинации, но ожидают, что государство введет требования о том, что медицинский работник должен быть вакцинирован от распространенных инфекционных заболеваний.

Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Эва Лехтла говорит, что государство пока не планирует принятия постановления, которого ждут от правительства руководители двух крупных больниц Ида-Виру.

«Уровень вакцинации медицинского персонала в Эстонии настолько высок, что в таком требовании нет необходимости», - сказала Лехтла.