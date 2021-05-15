Сб, 15.05.2021
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Антипрививочники ставят руководителей больниц перед сложным выбором

  • Часть тех, кто не был вакцинирован, уже покинули скорую помощь
  • Больницы Ида-Вирумаа хотят, чтобы государство требовало вакцинации
  • В среднем вакцинированы 78,9% медработников
Рауль Адлас ФОТО: Mihkel Maripuu

Времени дано до понедельника. На прошлой неделе главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас дал невакцинированным сотрудникам 12 дней на предъявление паспорта вакцинации. Те, кто этого не сделает, не смогут продолжать работу в скорой помощи, пишет Postimees.

Адлас - человек принципиальный. В Таллиннской скорой помощи положение дел с вакцинацией намного лучше, чем среди эстонских медиков в целом: вакцинированы 95 процентов из 525 сотрудников. Таким образом, предупреждение о возможном расторжении трудового договора, касается, по словам Адласа, 25-30 человек. Но и это - не точное, поскольку на этой неделе на скорой помощи проводился день вакцинации, и некоторые принципиальные отказники все же согласились подставить плечо под прививку .

Единственное, что защищает, - это вакцина

«Некоторые из тех, кто не был вакцинирован, ушли с работы, некоторые уйдут в ближайшие дни», - говорит Адлас.

Работа скорой помощи полна сюрпризов. Люди часто агрессивны, их приходится успокаивать, но может идти сильный дождь и тогда от защитного снаряжения нет никакого толку.

«Единственное, что защищает, - это вакцина», - признает Адлас.

Многие сотрудники Таллиннской скорой помощи также находятся в списках других медицинских учреждений, и когда в начале года началась вакцинация работников передовой, каждый вакцинировался в том месте, где его очередь подошла первой.

«Только сейчас мы начали сбор данных о том, сколько сотрудников получили вакцину, - говорит Адлас. - Теперь отсеиваются те, кому не вводили вакцину ни у одного работодателя».

По словам Адласа, людей неоднократно обучали и пытались уговорить. В январе было проведено несколько вебинаров на эстонском и русском языках. Заведующие отделениями побеседовали с подчиненными.

Отказники делятся на несколько групп. Во-первых, молодые женщины, которые оправдывают свой отказ тем, что намерены в ближайшее время забеременеть.

«В русскоязычной литературе, прессе и соцсетях почему-то поползли слухи-страшилки на эту тему, на объяснение потребовалось много времени. С этим мы в значительной степени справились», - говорит Адлас.

Остальные невакцинированные - это принципиальное ядро, те, кто с самого начала коронапандемии были антимасочниками. Когда появились вакцины от коронавируса, они стали заодно и антипрививочниками.

Третья, небольшая группа тех, кто отказывается от вакцины, - пенсионеры, позиция которых такова, что пенсия близка, не хочется рисковать.

Самые суровые дни таллиннская служба скорой помощи пережила в конце прошлого - начале этого года. По простому расчету, машины скорой помощи просто вставали бы каждый пятый день, и никто не смог бы выезжать на помощь. Около сотни работников одновременно находились на карантине. В то время около пары десятков работников скорой помощи болели коронавирусом, некоторые из них заразились от детей или других членов семьи, но были также случаи заражения из-за того, что средства индивидуальной защиты не смогли предотвратить это.

«Слава богу, что в то время у нас не было пика инфекции. Тогда мы бы не справились, если бы отсутствовало такое большое количество сотрудников», - заявляет Адлас.

Все, кто еще был в строю, были готовы работать сверхурочно, но выдержать такой бешеный темп можно недолго.

Когда в марте в Таллинне и Маарду наступил пик заболевамости коронавирусом, скорая помощь отправляла шесть дополнительных бригад каждый день. Каждому пациенту с проблемами дыхания нужно было сначала оказать помощь на дому, прежде чем увозить его в больница. Перед больницами тогда выстраивались длинные очереди машин скорой помощи. Иногда пациента сразу отправляли в Пярну или Рапла, потому что в Таллинне не было свободных койко-мест.

Теперь, когда количество вызовов, связанных с коронавирусом, в Таллинне уменьшилось более чем в десять раз по сравнению с мартом, по словам Адласа, пришло время посмотреть, сколько на скорой помощи сотрудников, невакцинация которых может поставить под угрозу здоровье пациента.

Во-первых, Таллиннская скорая помощь заказала анализ рисков, с которым ознакомили сотрудников.

«Было проанализировано влияние вакцинации, использования средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции. Оттуда четко следует, что для борьбы с этой эпидемией нет иных пуленепробиваемых средств, кроме вакцины. Дальше мы сделали следующий шаг: мы должны вакцинировать весь персонал», - говорит Адлас.

Следующим шагом было улучшение должностных инструкций работников скорой помощи, введение квалификационного требования о том, чтобы работник скорой помощи был вакцинирован против Covid-19.

«Затем я сообщил сотрудникам, что они не соответствуют пунктам квалификационных требований, и попросил их привести себя в соответствие им», - говорит Адлас. Требование считается выполненным, когда человек предоставил доказательства того, что он был вакцинирован.

Среди прочих, предупреждение было сделано главе бригады скорой помощи Йооне Сыса, который выступил на христианском телеканале TV7 и выразил скепсис в отношении вакцины. Затем Сыса обратился за помощью к канцлеру юстиции, который не принял его жалобу к рассмотрению. После этого Сыса обратился к фракции EKRE с просьбой о помощи.

По словам Адласа, руководители отделений несколько раз разговаривали с Сыса, но тот убежден, что имеет право отказаться от вакцины.

«Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи», - заявляет Адлас.

По словам Адласа, среди отказавшихся от вакцинации сотрудников с русскими фамилиями больше. "Я не захожу в их дигитальную историю болезни, чтобы узнать, были ли они вакцинированы. Их раздражает, что их спрашивают о вакцинации".

Что будет с теми, кто к понедельнику не предъявит паспорт вакцины? Адлас говорит, что работать в скорой помощи они больше не будут.

«Я уверен, что в медицине нет безработицы, но между медицинскими учреждениями Таллинна существует договоренность о том, что они не будут брать их на работу в отделениях неотложной помощи и для работы с онкологическими больными или больными со слабым иммунитетом», - сказал он, добавив, что в медицине существует ряд частных предприятий, в которых медики, несомненно, найдут себе применение.

По его словам, скептиков вакцины пытались консультировать, убеждать и знакомить с новейшей научной литературой. «Мы живем в свободной стране, у нас есть собственное мировоззрение. Если человек отличается от остального коллектива, это его право».

В Ида-Вирумаа не могут просто так увольнять

Аго Кыргвеэ, избранный руководителем Нарвской больницы чуть больше месяца назад, говорит, что курс Рауля Адласа мог бы стать примером для всех медицинских учреждений.

«Требование о вакцинации настолько элементарное, что его не следует и обсуждать, - говорит он. - Если правительство хочет быть правительством, оно могло бы принять постановление, которое гласило бы, что так же, как все врачи обязаны использовать защитное снаряжение, они в общем случае должны быть и вакцинированы против распространенных инфекционных заболеваний».

Он отмечает, что исключения из этого правила очень редки. Кыргвее отказался говорить о людях, вакцинированных в Нарвской больнице, но прошлой осенью почти 200 сотрудников больницы переболели коронавирусом.

«Сейчас мы постепенно догнали остальных по уровню вакцинации. Нарва ни в коем случае не особенное место, просто здесь больше инерции, вот и все», - подтверждает он.

«Скептики вакцины могут найти себе какую-нибудь другую область. В конце концов, эти люди скептически относятся не только к вакцине, но и ко всему. Медики должны быть реалистами, они должны чувствовать неизбежность и необходимость. Если у них нет этой способности, вообще сложно работать в медицине», - добавляет Кыргвеэ.

Он говорит, что в Нарве все еще разрабатываются конкретные шаги по отношению к отказавшимся от вакцины.

«Я много раз просил людей, обращался. Принуждение - это крайние меры, но если люди не понимают, то нужно принять меры, чтобы они поняли», - добавляет Кыргвеэ.

Медицинский руководитель Центральной больницы Ида-Виру Тоомас Карийс говорит, что из 1250 сотрудников крупнейшей больницы Ида-Вирумаа принципально против вакцинации 252 человека.

«Мы достигли потолка. Мы больше не можем охватить новых вакцинируемых. Число защищенных людей составляет около 80 процентов», - говорит Карийс.

Он также заявляет, что не может себе позволить по пример Таллинна просто уволить людей.

«Они квалифицированные работники. Неважно, какие именно у них навыки: работа с компьютером, умение готовить для больных или умение выполнять сложные медицинские процедуры. Эти люди нужны. Заменить их не так просто. Чем специфичнее подготовка, тем сложнее найти замену», - признает Карийс.

У каждой больницы своя война

«Будущее - за установлением правил, согласно которым работа в медицинском учреждении требует согласия с мерами по борьбе с инфекционными заболеваниями. Никто не может быть принужден к вакцинированию, но отказник не может работать в учреждении, где работник может переносить инфекцию и подвергать людей опасности. В больнице есть люди с ослабленным организмом, у которых заболевание может протекаьт более тяжело», - считает Карийс.

По словам Карийса, в Ида-Вирумаа наблюдается постоянная нехватка рабочей силы медицине. Объявления о вакансиях вывешены, ищут и врачей, и медсестер. Но часто приезд хороших специалистов упирается в то, что муж или жена врача не может найти работу в Ида-Вирумаа или нет подходящей школы для ребенка.

И Карийс, и Кыргвеэ не ждут, что каждая больница будет вести войну со скептиками в отношении вакцинации, но ожидают, что государство введет требования о том, что медицинский работник должен быть вакцинирован от распространенных инфекционных заболеваний.

Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Эва Лехтла говорит, что государство пока не планирует принятия постановления, которого ждут от правительства руководители двух крупных больниц Ида-Виру.

«Уровень вакцинации медицинского персонала в Эстонии настолько высок, что в таком требовании нет необходимости», - сказала Лехтла.

По данным Больничной кассы, в Эстонии вакцинированы 86,1 процента врачей и 91 процент семейных врачей. Также вакцинированы 74,1 процента медсестер и 76,8 процента акушерок. В среднем вакцинированы 78,9 процента медицинских работников. Таким образом, каждый пятый медицинский работник отказался от вакцинации.

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