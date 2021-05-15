Антипрививочники ставят руководителей больниц перед сложным выбором
- Часть тех, кто не был вакцинирован, уже покинули скорую помощь
- Больницы Ида-Вирумаа хотят, чтобы государство требовало вакцинации
- В среднем вакцинированы 78,9% медработников
Времени дано до понедельника. На прошлой неделе главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас дал невакцинированным сотрудникам 12 дней на предъявление паспорта вакцинации. Те, кто этого не сделает, не смогут продолжать работу в скорой помощи, пишет Postimees.