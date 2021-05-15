Фото ⟩ Популярное у тусовщиков место доставляет полиции головную боль
Скамейки перед центром Delta Тартуского университета - место, где по вечерам собирается все больше и больше людей, в том числе и тусовщики, которые оставляют мусор и бутылки.
Скамейки перед центром Delta Тартуского университета - место, где по вечерам собирается все больше и больше людей, в том числе и тусовщики, которые оставляют мусор и бутылки.
В пятницу, 14 мая, вечером в полицию поступило несколько вызовов к центру Delta, поскольку, хотя связанные с коронавирусом ограничения все еще действуют, там собралось больше людей, чем ожидалось, пишет Tartu Postimees.
Кроме того, пришлось разрешать драки и были также жалобы на шум. Сегодня, 15 мая, утром на месте были видны и бутылки, и мусор.