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  • В течение двух дней по дорогам Эстонии будут передвигаться колонны Сил обороны

В течение двух дней по дорогам Эстонии будут передвигаться колонны Сил обороны

Kaitseväe kolonn sulges Papiniidu silla. ФОТО: Urmas Luik

В воскресенье и понедельник в связи с учениями "Весенний шторм" техника Сил обороны направится на центральный полигон между Тапа и Лообу, сообщает Rus.ERR.

Колонны будут двигаться к полигону как из Харьюмаа, так и Тартумаа.

Дорожное движение в связи с передвижением военной техники 16 и 17 мая может быть ограничено.

Максимальная скорость колонны составляет 70 км/час, в ней может быть до 20 транспортных средств.

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