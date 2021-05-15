В течение двух дней по дорогам Эстонии будут передвигаться колонны Сил обороны
В воскресенье и понедельник в связи с учениями "Весенний шторм" техника Сил обороны направится на центральный полигон между Тапа и Лообу, сообщает Rus.ERR.
В воскресенье и понедельник в связи с учениями "Весенний шторм" техника Сил обороны направится на центральный полигон между Тапа и Лообу, сообщает Rus.ERR.
Колонны будут двигаться к полигону как из Харьюмаа, так и Тартумаа.
Дорожное движение в связи с передвижением военной техники 16 и 17 мая может быть ограничено.
Максимальная скорость колонны составляет 70 км/час, в ней может быть до 20 транспортных средств.