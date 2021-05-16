В Раквере загорелся принадлежащий Олегу Гроссу торговый центр
В центре Раквере на подвальном этаже торгового центра Tsentrum в ночь на воскресенье вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом, пишет Postimees.
В центре Раквере на подвальном этаже торгового центра Tsentrum в ночь на воскресенье вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом, пишет Postimees.
На место вызвали электриков. Спасателям удалось потушить пожар, который, вероятно, начался либо на подстанции, либо на распределительном щите около 00.50.
Поскольку это большое здание, которое когда-то действовало как большой торговый центр, а сейчас здесь всего несколько арендаторов, на вызов отреагировали десяток машин. Также прибыло несколько машин скорой помощи и полиция.
Tsentrum принадлежит бизнесмену Олегу Гроссу, который купил его прошлым летом и планировал в будущем снести здание и построить на месте новый торговый центр.