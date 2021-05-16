В Раквере загорелся принадлежащий Олегу Гроссу торговый центр

На место вызвали электриков. Спасателям удалось потушить пожар, который, вероятно, начался либо на подстанции, либо на распределительном щите около 00.50.

Поскольку это большое здание, которое когда-то действовало как большой торговый центр, а сейчас здесь всего несколько арендаторов, на вызов отреагировали десяток машин. Также прибыло несколько машин скорой помощи и полиция.