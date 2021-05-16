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  • Полицией задержаны 22 нетрезвых водителя, четверо из них вели машину под кайфом

Полицией задержаны 22 нетрезвых водителя, четверо из них вели машину под кайфом

Sel aastal on Pärnumaal tabatud 84 joobes autojuhti. ФОТО: Sille Annuk

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 22 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у четверых задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных алкоголя, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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