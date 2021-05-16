По крайней мере одной дозой вакцинированы более 400 000 жителей Эстонии

Всего введено 578 348 доз вакцины от COVID-19, привиты 37 процентов совершеннолетних и в среднем 65 процентов людей старше 70 лет.

Вакцинированы 59 процентов людей старше 80 лет, а в возрастной группе 70-79 лет 68 процентов. В Тартумаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Пылвамаа вакцинированы более 70 процентов всех старше 70 лет, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Сааремаа, Рапламаае, Вильяндимаа, а на Хийумаа 87 процентов. В возрастной группе 60–69 лет по крайней мере одной дозой вакцинированы 57 процентов, а в возрастной группе 50–59 лет 47 процентов.

С понедельника, 17 мая начнут работать центры вакцинации, регистрация на вакцинацию от COVID-19 будет открыта для всех взрослых. Чтобы снизить нагрузку, электронная регистрация с четверга открыта для людей старше 40 лет, в субботу она открылась для людей в возрасте 30+, а в понедельник она откроется для всех в возрасте от 16 лет.