Спрятанная от всего окружающего мира подледная военная база, на которой в состоянии мгновенной готовности хранятся устройства по запуску ядерного оружия - такое описание напоминает сценарий фильма про Джеймса Бонда и вызывает ассоциации с рассказами о доме избежавших наказания нацистов в Антарктиде. Однако, несмотря на это вымышленное пугающее описание, база такого типа стала реальностью во время наивысшего обострения в холодной войне.

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Спрятанный за несколько сотен километров в леднике Гренландии, поддерживаемый военными силами США Camp Century был одним из самых амбициозных проектов в борьбе за ядерную силу с Советским Союзом. Относительно короткое время работы базы и последовавшие десятилетия запустения позволяют понять безрассудные амбиции человечества и их потенциально трагические последствия, которые ощутят поколения будущего.

В 1951 году США и Дания - две страны-участницы НАТО - подписали договор о защите Гренландии. Договор позволил США построить в Гренландии военные базы, обеспечив таким образом защиту периферии североамериканского континента от потенциального нападения Советского Союза через Северный Ледовитый океан. Вскоре на окраинах Гренландии были построены три воздушные базы, обеспечивавшие обслуживание и заправку стратегических бомбардировщиков среднего радиуса действия.