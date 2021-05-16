Спрятанная от всего окружающего мира подледная военная база, на которой в состоянии мгновенной готовности хранятся устройства по запуску ядерного оружия - такое описание напоминает сценарий фильма про Джеймса Бонда и вызывает ассоциации с рассказами о доме избежавших наказания нацистов в Антарктиде. Однако, несмотря на это вымышленное пугающее описание, база такого типа стала реальностью во время наивысшего обострения в холодной войне.

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Спрятанный за несколько сотен километров в леднике Гренландии, поддерживаемый военными силами США Camp Century был одним из самых амбициозных проектов в борьбе за ядерную силу с Советским Союзом. Относительно короткое время работы базы и последовавшие десятилетия запустения позволяют понять безрассудные амбиции человечества и их потенциально трагические последствия, которые ощутят поколения будущего.