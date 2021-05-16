Elering хочет увеличить плату за передачу электроэнергии

Пресс-секретарь Департамента конкуренции Маарья Уулитс подтвердила, что 15 марта компания Elering направила в ведомство ценовое ходатайство на услуги сети передачи электроэнергии, желая повысить цены на сетевые услуги в среднем на 7,9%. Elering также хочет внедрить двухтарифную систему, по которой антимонопольный орган провел общественные консультации.

«Это сложная процедура, и у департамента есть не менее шести месяцев на то, чтобы сформировать позицию», - сказала Уулитс.

Согласно объяснению Elering, компания хочет перейти на новую структуру цен, которая, помимо платы за передачу электроэнергии, также учитывает плату за мощность и месторасположение.

«Эта потребность обусловлена ​​быстрым изменением структуры энергосистемы, в результате чего передающая сеть играет всё большую роль гаранта надежности энергоснабжения вместо текущего энергоносителя», - пояснила специалист по коммуникациям компании Кятлин Клеммер.

Elering желает получить одобрение Департамента конкуренции на увеличение сетевых сборов следующим образом:

Elering хочет повысить сетевую плату. ФОТО: konkurentsiamet

В будущем будет производиться больше электроэнергии "на местах", но в то же время, для тех моментов, когда не дует ветер и не светит солнце, все равно требуется большая сеть. В то же время с развитием распределенного производства появляется возможность оптимизировать сеть и сделать ее «тоньше». По словам Клеммер, новая структура должна мотивировать к этому и, таким образом, обеспечить снижение сетевых тарифов для потребителей в будущем.

«Большую часть сетевой платы образуют инвестиции, сделанные на основе мощностей, согласованных с потребителями в сетевых договорах. Если эти мощности оптимальны, то оптимальна и плата за сеть», - сказала она.

По словам Клеммер, Elering начала заявлять о необходимости изменения структуры сетевых сборов еще в 2018 году, предоставляя участникам рынка стандартные условия и объясняя как необходимость установления доли компонента мощности, так и график.

«Мы также обсудили новую структуру сетевых сборов с участием участников рынка в советах потребителей услуг связи и сетевых услуг», - сказала она.

Представитель компании подчеркнула, что последний раз цена на сетевую услугу Elering менялась пять лет назад, в 2017 году, когда плата за сеть была снижена. Снижение цен происходило и в 2014 году.

Не связано с синхронизацией

По словам главы Elering Таави Вескимяги, самый большой вызов для компании - соединить энергосистемы Эстонии и всей Прибалтики. Если мы сейчас являемся частью российской системы, то с начала 2026 года планируется присоединение к континентальной европейской системе. В апреле Вескимяги заверил Postimees, что это не приведет к дальнейшему увеличению сетевых тарифов для потребителей, скорее, наоборот.

На тот момент еще ничего не было известно о ходатайстве об увеличении платы за сеть. Как объяснить такое противоречие?