Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе после Нурмагомедова

Таким образом, представитель Бразилии стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него таковым являлся россиянин Хабиб Нурмагомедов, завоевавший чемпионский пояс в 2018 году. После этого 32-летний Нурмагомедов успешно защищал пояс, а осенью 2020 года, победив Джастина Гэтжи, объявил о завершении карьеры.