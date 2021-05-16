Из Тартуского крематория сегодня, 16 мая, в последний путь отправили уважаемого писателя, композитора и кинорежиссера Вахура Афанасьева (настоящее имя - Вахур Лааноя, 24 августа 1979 - 10 мая 2021). Панихида началась с его стихотворения «Eesti vaarao», пишет Tartu Postimees.

По желанию семьи прощание прошло с соблюдением мер предосторожности из-за пандемии. В группах по десять человек желающие попрощались с покойным и покинули зал. Сочувствие близким выражалось без рукопожатия.

Вахур Афанасьев с 2006 года был членом Союза писателей Эстонии. Работал журналистом, медиа-аналитиком, копирайтером, креативным директором и PR-менеджером. С 2005 по 2010 год проживал в Брюсселе, где работал еврочиновником.