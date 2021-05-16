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  • В стартующих в понедельник учениях "Весенний шторм" примут участие почти 7000 военнослужащих
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Галерея ⟩ В стартующих в понедельник учениях "Весенний шторм" примут участие почти 7000 военнослужащих

В открывающихся в понедельник, 17 мая, крупных учениях Сил обороны Kevadtorm ("Весенний шторм") примут участие почти 7000 военнослужащих.

Помимо Сил обороны Эстонии в масштабных учениях примут участие военнослужащие США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании, сообщилапресс-служба Министерства обороны.

В ходе учений, которые продлятся до 5 июня, Силы обороны будут проверять синхронизацию боевых планов, взаимодействие уровней командования и готовность подразделений к выполнению боевых задач. Учения в основном пройдут в Центральной и Северной Эстонии.

В связи с учениями Kevadtorm в воскресенье колонны Сил обороны направятся на центральный полигон между Тапа и Лообу. Колонны пойдут из Харьюского и Тартуского уездов с максимальной скоростью 70 км/час, протяженность колонны - до 20 транспортных средств.

Силы обороны просят всех участников дорожного движения набраться терпения и запастись временем.

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