В Европарламенте призвали создать телеканал для борьбы с российской пропагандой

Также комитет Европарламента по международным делам рекомендовал ЕС принять меры по «сдерживанию российской угрозы», в том числе вместе c НАТО поддерживать стабильность в рамках «Восточного партнерства» (инициатива, направленная на укрепление отношений между ЕС, Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной). В рамках этого пункта парламентарии предлагают отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, если она продолжит «агрессивные угрозы и военные действия» против членов ЕС и соседних стран (необязывающую декларацию с аналогичным призывом ЕП уже принял в конце апреля), а также сократить зависимость от российских газа и нефти «по крайней мере до тех пор, пока президент Путин находится у власти».