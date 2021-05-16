В Европарламенте призвали создать телеканал для борьбы с российской пропагандой

Парламентарии предлагают принять меры, направленные на поддержание продемократического общества в России:
- поддержать создание круглосуточного телеканала, который позволит «противостоять русскоязычной пропаганде»;
- не признать легитимность российского парламента и призвать к отстранению России от участия в международных организациях с парламентскими ассамблеями, если выборы осенью 2021 года будут признаны сфальсифицированными;
- «принять и анонсировать стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией», которые будут включать ослабление визового режима, инвестирование в свободную торговлю и другие стимулы. Предполагается, что Евросоюз должен будет предложить их в обмен на демократические преобразования в стране.
Также комитет Европарламента по международным делам рекомендовал ЕС принять меры по «сдерживанию российской угрозы», в том числе вместе c НАТО поддерживать стабильность в рамках «Восточного партнерства» (инициатива, направленная на укрепление отношений между ЕС, Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной). В рамках этого пункта парламентарии предлагают отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, если она продолжит «агрессивные угрозы и военные действия» против членов ЕС и соседних стран (необязывающую декларацию с аналогичным призывом ЕП уже принял в конце апреля), а также сократить зависимость от российских газа и нефти «по крайней мере до тех пор, пока президент Путин находится у власти».
Помимо этого, парламентарии предлагают противодействовать «вмешательству России в дела ЕС и Восточного партнерства» и продолжить работу по «сдерживанию гибридных угроз» со стороны Москвы. Они считают, что ЕС вместе с США должны разработать меры по защите демократии, которые затронут политику противодействия отмыванию денег, правила оказания экономической и финансовой помощи, международные расследования и поддержку правозащитников.
В числе других предложений руководству ЕС — при ведении диалога с Россией учитывать вопросы защиты прав человека и проведения свободных выборов; пересмотреть проекты инвестиционной поддержки и экономического сотрудничества, начиная с «Северного потока — 2»; быть готовыми ввести новые санкции против России «за системные репрессии против демократических сил»; создать централизованную систему противодействия отмыванию денег.