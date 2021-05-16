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В Европарламенте призвали создать телеканал для борьбы с российской пропагандой

European flags flutter in front of the European Commissions Berlaymont building in Brussels, on September 22, 2014. Belgian authorities confirmed they had made several arrests as they sought to prevent jihadist fighters or sympathisers with the Islamic State extremist group from carrying out attacks against the European Commissions Berlaymont building. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand ФОТО: EMMANUEL DUNAND/AFP

Комитет Европарламента по международным делам подготовил для Европейского совета и Еврокомиссии проект рекомендаций по выстраиванию отношений с Россией. Документ от 5 мая опубликован на сайте ЕП, пишет РБК.

Парламентарии предлагают принять меры, направленные на поддержание продемократического общества в России:

  • поддержать создание круглосуточного телеканала, который позволит «противостоять русскоязычной пропаганде»;
  • не признать легитимность российского парламента и призвать к отстранению России от участия в международных организациях с парламентскими ассамблеями, если выборы осенью 2021 года будут признаны сфальсифицированными;
  • «принять и анонсировать стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией», которые будут включать ослабление визового режима, инвестирование в свободную торговлю и другие стимулы. Предполагается, что Евросоюз должен будет предложить их в обмен на демократические преобразования в стране.

Также комитет Европарламента по международным делам рекомендовал ЕС принять меры по «сдерживанию российской угрозы», в том числе вместе c НАТО поддерживать стабильность в рамках «Восточного партнерства» (инициатива, направленная на укрепление отношений между ЕС, Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной). В рамках этого пункта парламентарии предлагают отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, если она продолжит «агрессивные угрозы и военные действия» против членов ЕС и соседних стран (необязывающую декларацию с аналогичным призывом ЕП уже принял в конце апреля), а также сократить зависимость от российских газа и нефти «по крайней мере до тех пор, пока президент Путин находится у власти».

Помимо этого, парламентарии предлагают противодействовать «вмешательству России в дела ЕС и Восточного партнерства» и продолжить работу по «сдерживанию гибридных угроз» со стороны Москвы. Они считают, что ЕС вместе с США должны разработать меры по защите демократии, которые затронут политику противодействия отмыванию денег, правила оказания экономической и финансовой помощи, международные расследования и поддержку правозащитников.

В числе других предложений руководству ЕС — при ведении диалога с Россией учитывать вопросы защиты прав человека и проведения свободных выборов; пересмотреть проекты инвестиционной поддержки и экономического сотрудничества, начиная с «Северного потока — 2»; быть готовыми ввести новые санкции против России «за системные репрессии против демократических сил»; создать централизованную систему противодействия отмыванию денег.

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