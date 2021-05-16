Картина дня: увеличение платы за электроэнергию, собравший десятки штрафов Opel и пожар в торговом центре

Elering хочет увеличить плату за передачу электроэнергии

Государственная компания Elering подала Департамент конкуренции ходатайство, в котором желает с нового года увеличить плату за передачу электроэнергии. Читать далее...

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВ 〉 Старый Opel простоял 594 дня на платной парковке и собрал 63 штрафа! И тут объявился хозяин

Вот уже 594 дня на стоянке перед Таллиннским автовокзалом cтоит светло-серый Opel. С течением времени 63 парковочных штрафа, вставленных под дворники, исчезли, а на рулевом колесе образовалась плесень, но Opel продолжает беззаботно стоять на прежнем месте. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 131 жителя Эстонии, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3400 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3,8% от общего количества. Читать далее...

ФОТО 〉 Депутат от EKRE и активист "Ночного дозора" Сергей Тыдыяков пожали руки и обсудили сотрудничество

На состоявшейся в субботу в Таллинне акции протеста можно было наблюдать удивительную картину: депутат от EKRE Калле Грюнталь и активист существовавшей когда-то организации "Ночной дозор" Сергей Тыдыяков жмут руки. Читать далее...

В Раквере загорелся принадлежащий Олегу Гроссу торговый центр

В центре Раквере на подвальном этаже торгового центра Tsentrum в ночь на воскресенье вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом. Читать далее...

Cоцсети Facebook грозит "разрушительный" запрет на передачу данных пользователей из ЕС в США

Высокий суд Ирландии оставил в силе запрет на передачу данных европейских пользователей социальной сети Фейсбук в США, сообщает "Эхо Москвы". Facebook предупредил, что запрет будет иметь разрушительные последствия для их бизнеса. Читать далее...

Итальянский истребитель засек в воздушном пространстве Эстонии российский военный самолет

Итальянский истребитель F-35 в пятницу совершил свой первый вылет с аэродрома в Эмари, в ходе которого обнаружил российский транспортный самолет, летевший у берегов Эстонии. Читать далее...

Секретная подледная ядерная база, угрожающая уничтожить экосистему Арктики