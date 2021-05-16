Картина дня: увеличение платы за электроэнергию, собравший десятки штрафов Opel и пожар в торговом центре
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 мая.
Государственная компания Elering подала Департамент конкуренции ходатайство, в котором желает с нового года увеличить плату за передачу электроэнергии. Читать далее...
Вот уже 594 дня на стоянке перед Таллиннским автовокзалом cтоит светло-серый Opel. С течением времени 63 парковочных штрафа, вставленных под дворники, исчезли, а на рулевом колесе образовалась плесень, но Opel продолжает беззаботно стоять на прежнем месте. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3400 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3,8% от общего количества. Читать далее...
На состоявшейся в субботу в Таллинне акции протеста можно было наблюдать удивительную картину: депутат от EKRE Калле Грюнталь и активист существовавшей когда-то организации "Ночной дозор" Сергей Тыдыяков жмут руки. Читать далее...
В центре Раквере на подвальном этаже торгового центра Tsentrum в ночь на воскресенье вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом. Читать далее...
Высокий суд Ирландии оставил в силе запрет на передачу данных европейских пользователей социальной сети Фейсбук в США, сообщает "Эхо Москвы". Facebook предупредил, что запрет будет иметь разрушительные последствия для их бизнеса. Читать далее...
Итальянский истребитель F-35 в пятницу совершил свой первый вылет с аэродрома в Эмари, в ходе которого обнаружил российский транспортный самолет, летевший у берегов Эстонии. Читать далее...
Спрятанная от всего окружающего мира подледная военная база, на которой в состоянии мгновенной готовности хранятся устройства по запуску ядерного оружия - такое описание напоминает сценарий фильма про Джеймса Бонда и вызывает ассоциации с рассказами о доме избежавших наказания нацистов в Антарктиде. Однако, несмотря на это вымышленное пугающее описание, база такого типа стала реальностью во время наивысшего обострения в холодной войне. Читать далее...