Кылварт: для обновления Горхолла потребуется не менее шести лет
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, реконструкция столичного Горхолла может быть завершена не ранее чем через шесть лет после начала проектирования, пишет Rus.ERR.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, реконструкция столичного Горхолла может быть завершена не ранее чем через шесть лет после начала проектирования, пишет Rus.ERR.
"Такие проекты невозможно реализовать в кратчайшие сроки. Только проектирование займет как минимум два года, а процесс строительства - около четырех лет", - сказал Кылварт в воскресенье в передаче "Твой Таллинн" на телеканале ETV+.
По его словам, в перестроенном объекте можно будет проводить мероприятия с числом участников до 6000 человек.
Кылварт добавил, что городская администрация рассчитывает на активную и разнообразную эксплуатацию Горхолла после реконструкции.