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Кылварт: для обновления Горхолла потребуется не менее шести лет

Михаил Кылварт ФОТО: Eero Vabamägi

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, реконструкция столичного Горхолла может быть завершена не ранее чем через шесть лет после начала проектирования, пишет Rus.ERR.

"Такие проекты невозможно реализовать в кратчайшие сроки. Только проектирование займет как минимум два года, а процесс строительства - около четырех лет", - сказал Кылварт в воскресенье в передаче "Твой Таллинн" на телеканале ETV+.

По его словам, в перестроенном объекте можно будет проводить мероприятия с числом участников до 6000 человек. 

Кылварт добавил, что городская администрация рассчитывает на активную и разнообразную эксплуатацию Горхолла после реконструкции.

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