В Нарвской больнице свыше 2 000 свободных номерков на вакцинацию от COVID-19
На вакцинацию от COVID-19 на данный момент могут зарегистрироваться люди старше 30 лет. Записаться на вакцинацию можно в государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee. В то время как в других регионах Эстонии номерков меньше, чем желающих, то в воскресенье в 9 часов утра в Нарвской больнице было свободно свыше 2 000 номерков на вакцинацию от COVID-19. В Ида-Вируской центральной больнице свободно свыше 500 номерков. В Ида-Вирумаа предлагают вакцины производителей Pfizer и Moderna.