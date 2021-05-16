Беларусь лишили права принять этап Кубка мира по биатлону

Тем самым восьмой этап Кубка мира, который должен был состояться в Раубичах под Минском с 3 по 6 марта 2022 года, перенесен в финский Контиолахти. Тем временем первый этап Кубка 26-28 ноября перенесен из Контиолахти в шведский Эстерсунде, который примет и второй этап соревнований.

The IBU Executive Board today agreed on the updated calendar for the 2021/2022 season.



World Cup Stage 8 in Minsk-Raubichi, Belarus (3-6 March 2022) has been reallocated to Kontiolahti, Finland.



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📷: Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/96suuVmmJY — IBU (@biathlonworld) May 16, 2021

В январе Беларусь была лишена права проводить вместе с Латвией чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила свое решение вопросами безопасности. Первоначально первенство, намеченное на май-июнь текущего года, должны были принять столицы Беларуси и Латвии, в итоге решено, что все матчи пройдут в Риге.

В Беларуси с августа 2020 года проходят протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.