Беларусь лишили права принять этап Кубка мира по биатлону
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) лишил Беларусь права принять один из этапов Кубка мира по биатлону в предстоящем сезоне. "Решение о переносе мероприятия было принято исполнительным комитетом с учетом текущей ситуации в Беларуси", - заявила организация в воскресенье, 16 мая. IBU также указал на необходимость предоставить организационным комитетам, национальным федерациям и командам уверенность в планировании графика соревнований, пишет Deutsche Welle.