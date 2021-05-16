ФОТО: BBC News

По меньшей мере два человека погибли и десятки пострадали в результате обрушения трибуны синагоги в израильском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу.

По меньшей мере два человека погибли и десятки пострадали в результате обрушения трибуны синагоги в израильском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу.

По данным местных СМИ и медиков, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, более 130 человек пострадало.

ФОТО: Reuters

Обрушение произошло во время иудейского праздника Шавуот, когда на трибуне синагоги находилось большое число верующих.

Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что в спасательной операции участвуют военные.

"Силы Армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых", - написал он в "Твиттере".

В полиции сообщили, что проверяют соблюдение правил проведения массовых мероприятий в синагоге.

ФОТО: Reuters