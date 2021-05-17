Пн, 17.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Анетт Контавейт вылетела из первой тридцатки теннисного рейтинга

Анетт Контавейт вылетела из первой тридцатки теннисного рейтинга

Анетт Контавейт. ФОТО: Rob Prange/ZUMAPRESS.com

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свое положение в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 17 мая, Анетт Контавейт вылетела из первой тридцатки, опустившись с 29-го на 31-е место.

Новый рейтинг был изменен с учетом результатов, показанных спортсменками на крупном турнире в Риме. Анетт Контавейт пропустила его из-за проблем со здоровьем.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, также не выступавшая в столице Италии, осталась на 66-м месте.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back