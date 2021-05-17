Анетт Контавейт вылетела из первой тридцатки теннисного рейтинга

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 17 мая, Анетт Контавейт вылетела из первой тридцатки, опустившись с 29-го на 31-е место.

Новый рейтинг был изменен с учетом результатов, показанных спортсменками на крупном турнире в Риме. Анетт Контавейт пропустила его из-за проблем со здоровьем.