Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 8%

По статистике Департамента здоровья, в общей сложности с 10 по 16 мая было выявлено 1920 новых случая заражения - почти на 350 меньше, чем неделей ранее.

Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта. Тогда за неделю было выявлено более 10 500 новых случаев. После этого заболеваемость начала снижаться.