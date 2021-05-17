Пн, 17.05.2021
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Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 8%

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии на прошлой неделе снизилось на 8% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

По статистике Департамента здоровья, в общей сложности с 10 по 16 мая было выявлено 1920 новых случая заражения - почти на 350 меньше, чем неделей ранее.

Распространение COVID-19 в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта. Тогда за неделю было выявлено более 10 500 новых случаев. После этого заболеваемость начала снижаться.

Тренд к замедлению темпов распространения коронавируса сохраняется уже девять недель подряд.

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