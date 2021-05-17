Число прямых авиарейсов из Таллинна выросло до 20
С 17 мая из Таллиннского аэропорта открыто 20 международных направлений, пишет Rus.ERR.
С 17 мая из Таллиннского аэропорта открыто 20 международных направлений, пишет Rus.ERR.
По сравнению с прошлой неделей в список европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, вернулись Осло, Париж и Копенгаген. Полеты по этим направления осуществляет латвийская авиакомпания AirBaltic.
На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие зарубежные аэропорты: Амстердам (AirBaltic), Афины (Aegean), Берлин (AirBaltic), Франкфурт (Lufthansa), Харьков (Wizz Air), Хельсинки (Finnair, Diamond Sky), Стамбул (Turkish Airlines), Киев (Wizz Air), Копенгаген (AirBaltic), Лондон (АirBaltic), Малага (АirBaltic), Милан (Ryanair), Минск ("Белавиа"), Мюнхен (АirBaltic), Осло (AirBaltic), Париж (AirBaltic), Пафос (Ryanair), Рига (Air Baltic), Стокгольм (SAS, АirBaltic) и Варшава (LOT).