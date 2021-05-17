В Эстонии прибавилось 153 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 65 человек. В Харьюмаа 51 новый случай приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 41, в Тартумаа — 14, в Пярнумаа — 13, в Вильянди- и Вырумаа — по четыре, в Валгамаа, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по три, в Ляэнемаа — два, в Пыльвамаа — один новый случай.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 312,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,8% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 21 историю болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 232 пациента. Средний возраст госпитализированных — 68 лет.

Новость дополняется...

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 401 317 человек, курс вакцинации завершен у 179 083 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 401 317 человек, из которых у 179 083 курс вакцинации завершен. За сутки были введены 962 дозы. В общей сложности были введены 553 174 дозы вакцины.

С понедельника откроются центры вакцинации, а возможность привиться от COVID-19 будет предоставлена всем совершеннолетним лицам. Для распределения нагрузки в электронной регистратуре возможность записаться на вакцинацию откроется с сегодняшнего дня для лиц в возрасте 40 лет и старше, а с понедельника – для всех желающих начиная с 16 лет. Новые свободные места для прохождения вакцинации будут добавляться в электронную регистратуру по мере поступления вакцины.

По состоянию на сегодняшнее утро в общереспубликанской электронной регистратуре насчитывалось более 4600 свободных мест для прохождения вакцинации в медицинских учреждениях по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно- Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию можно через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA