Перед госэкзаменом по математике тестирования на коронавирус не будет

В пятницу состоится государственный экзамен по математике, на который зарегистрировались 9016 человек. Ученики, которые не смогут принять участие в основной день, смогут при желании сдать дополнительный экзамен 3 или 18 июня. Для участия в дополнительном экзамене к 26 мая необходимо подать заявление в Департамент по делам образования и молодежи.

Поскольку этой весной сдача государственных экзаменов не связана с окончанием гимназии, абитуриент при желании может отказаться от одного или нескольких государственных экзаменов. Если ученик решит, что он не хочет сдавать государственный экзамен, ему не нужно делать ничего дополнительного.