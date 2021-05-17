Перед госэкзаменом по математике тестирования на коронавирус не будет
Перед госэкзаменом по математике не будет проводится тестирование на коронавирус, сообщает BNS.
Перед госэкзаменом по математике не будет проводится тестирование на коронавирус, сообщает BNS.
В пятницу состоится государственный экзамен по математике, на который зарегистрировались 9016 человек. Ученики, которые не смогут принять участие в основной день, смогут при желании сдать дополнительный экзамен 3 или 18 июня. Для участия в дополнительном экзамене к 26 мая необходимо подать заявление в Департамент по делам образования и молодежи.
Поскольку этой весной сдача государственных экзаменов не связана с окончанием гимназии, абитуриент при желании может отказаться от одного или нескольких государственных экзаменов. Если ученик решит, что он не хочет сдавать государственный экзамен, ему не нужно делать ничего дополнительного.
Результаты экзаменов будут опубликованы 18 июня в инфосистеме EIS и на госпортале www.eesti.ee.