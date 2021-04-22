Картина дня: массовая вакцинация, уголовное дело ERIAL и Эстония во власти стихии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 мая.
Из окна палаты 56-летнего Андреса Верро можно увидеть башенный кран. Такие подъемные машины нужны на строительных площадках, где приходится поднимать очень тяжелые грузы на большую высоту. Андрес Верро знает о кранах все — он топ-менеджер в фирме, которая занимается башенными кранами. «Этот кран для больничной пристройки принадлежит нашим конкурентам», - отмечает он. Читать далее...
Сегодня вечером в дигирегистратуру будет добавлено почти 25 000 новых номерков на вакцинацию, большинство из них — на июнь. Сегодня до 13:00 в очереди было 22 052 человека, а приблизительное время ожидания - более часа. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и его заместитель, доктор Аркадий Попов. Читать далее...
Попытка изменить дату билетов заставила Сергея разочароваться в одной из крупнейших автобусных фирм Эстонии. Сначала не хватило информации от службы обслуживания клиентов, а после возникли сомнения в безопасности запрашиваемых данных: «Мне нравится эта фирма в плане комфорта поездок, но как только нужно решить какой-то вопрос, люксовая компания ведет себя, как фирма третьего, если не последнего сорта». Читать далее...
Практически за одну ночь топ-менеджер компании-владельца торговой сети Lidl Schwarz Gruppe Мелани Кёлер объявила о своем уходе. Немецкие СМИ называют причиной неожиданного решения борьбу за власть. Читать далее...
За открытием магазинов и террас кафе последовало и смягчение ограничений в отношении учебных заведений: с сегодняшнего дня школьники, пусть и ненадолго, но получили возможность вернуться за парты. И хотя к тихому сидению в классе придется привыкать заново, школы ждут детей с распростертыми объятиями. Читать далее...
Сегодня вечером 30 работников Таллиннской скорой помощи могут быть уволены, поскольку не захотели вакцинироваться от коронавируса. Член правления профсоюза работников скорой помощи, отказавшийся от вакцинации работник Таллиннской скорой Йоона Сыса заверил вчера, что профсоюз готов обратиться в суд. Читать далее...
Вчера Государственная прокуратура предъявила обвинение семи лицам и двум коммерческим товариществам по уголовному делу, в ходе которого расследуется подозрение в совершении инвестиционного мошенничества и присвоения учредителем и руководителями кредитно-сберегательного общества ERIAL. Также было предъявлено обвинение в даче и получении взятки. Читать далее...
Служба погоды Эстонии объявила предупреждение первого уровня почти по всей стране, за исключением Сааремаа и Хийумаа. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2874 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 153, то есть 5,3% от общего количества. Читать далее...
Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКП) расследует масштабное дело о нелегальной перевозке опасных отходов за пределы Финляндии. Дело состоит из трех отдельных случаев, когда отходы вывозили из Финляндии в Эстонию. ЦКП расследует дело в качестве тяжкого экологического преступления. Читать далее...
Более года назад в жизни Анастаса и Юлии Костиных произошло важное событие: они стали приемными родителями. Пара рассказала Rus.Postimees, как они стали попечительской семьей, с какими трудностями столкнулись и как их преодолевали. Читать далее...