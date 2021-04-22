Картина дня: массовая вакцинация, уголовное дело ERIAL и Эстония во власти стихии

Коронавирус забрал легкие, но житель Эстонии не сдавался, врачи и подавно

Из окна палаты 56-летнего Андреса Верро можно увидеть башенный кран. Такие подъемные машины нужны на строительных площадках, где приходится поднимать очень тяжелые грузы на большую высоту. Андрес Верро знает о кранах все — он топ-менеджер в фирме, которая занимается башенными кранами. «Этот кран для больничной пристройки принадлежит нашим конкурентам», - отмечает он. Читать далее...

В очереди на вакцинацию уже более 22 000 человек

Сегодня вечером в дигирегистратуру будет добавлено почти 25 000 новых номерков на вакцинацию, большинство из них — на июнь. Сегодня до 13:00 в очереди было 22 052 человека, а приблизительное время ожидания - более часа. Читать далее...

Вакцинация: с завтрашнего дня записаться на прививку можно будет по телефону 1247

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и его заместитель, доктор Аркадий Попов. Читать далее...

Обмену и возврату не подлежит. Клиент Lux Express решил не рисковать и подарил автобусной фирме деньги

Попытка изменить дату билетов заставила Сергея разочароваться в одной из крупнейших автобусных фирм Эстонии. Сначала не хватило информации от службы обслуживания клиентов, а после возникли сомнения в безопасности запрашиваемых данных: «Мне нравится эта фирма в плане комфорта поездок, но как только нужно решить какой-то вопрос, люксовая компания ведет себя, как фирма третьего, если не последнего сорта». Читать далее...

Неожиданный оборот: топ-менеджер Lidl покидает свой пост

Практически за одну ночь топ-менеджер компании-владельца торговой сети Lidl Schwarz Gruppe Мелани Кёлер объявила о своем уходе. Немецкие СМИ называют причиной неожиданного решения борьбу за власть. Читать далее...

Ученикам школ предстоит привыкать снова сидеть за партами

За открытием магазинов и террас кафе последовало и смягчение ограничений в отношении учебных заведений: с сегодняшнего дня школьники, пусть и ненадолго, но получили возможность вернуться за парты. И хотя к тихому сидению в классе придется привыкать заново, школы ждут детей с распростертыми объятиями. Читать далее...

Невакцинированные работники скорой готовы дойти до суда

Сегодня вечером 30 работников Таллиннской скорой помощи могут быть уволены, поскольку не захотели вакцинироваться от коронавируса. Член правления профсоюза работников скорой помощи, отказавшийся от вакцинации работник Таллиннской скорой Йоона Сыса заверил вчера, что профсоюз готов обратиться в суд. Читать далее...

Прокуратура предъявила обвинение по уголовному делу ERIAL

Вчера Государственная прокуратура предъявила обвинение семи лицам и двум коммерческим товариществам по уголовному делу, в ходе которого расследуется подозрение в совершении инвестиционного мошенничества и присвоения учредителем и руководителями кредитно-сберегательного общества ERIAL. Также было предъявлено обвинение в даче и получении взятки. Читать далее...

В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Служба погоды Эстонии объявила предупреждение первого уровня почти по всей стране, за исключением Сааремаа и Хийумаа. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 153 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2874 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 153, то есть 5,3% от общего количества. Читать далее...

Полиция: из Финляндии в Эстонию могли нелегально вывозить тонны опасных отходов

Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКП) расследует масштабное дело о нелегальной перевозке опасных отходов за пределы Финляндии. Дело состоит из трех отдельных случаев, когда отходы вывозили из Финляндии в Эстонию. ЦКП расследует дело в качестве тяжкого экологического преступления. Читать далее...

Опыт попечительской семьи из Таллинна: как появление ребенка изменило их жизнь