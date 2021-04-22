Картина дня: массовая вакцинация, уголовное дело ERIAL и инцидент в Тапа

В дигирегистратуре в очереди на вакцинацию стоят уже более 50 тысяч человек

Сегодня вечером в дигирегистратуру добавилось около 25 000 новых номерков на вакцинацию, большинство из них — на июнь. Сегодня после 21.00 в очереди было 53 852 человека, а примерное время ожидания составило более часа. Читать далее...

Вакцинация: с завтрашнего дня записаться на прививку можно будет по телефону 1247

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения Танель Кийк, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и его заместитель, доктор Аркадий Попов. Читать далее...

Прокуратура предъявила обвинение по уголовному делу ERIAL

Вчера Государственная прокуратура предъявила обвинение семи лицам и двум коммерческим товариществам по уголовному делу, в ходе которого расследуется подозрение в совершении инвестиционного мошенничества и присвоения учредителем и руководителями кредитно-сберегательного общества ERIAL. Также было предъявлено обвинение в даче и получении взятки. Читать далее...

В Тапа британские военные из-за женщины подрались с местными, вмешалась военная полиция

В минувшую субботу вечером в Тапа вспыхнул конфликт между группами иностранных солдат и местных жителей, который закончился дракой и вмешательством военной полиции и полицейского патруля. Яблоком раздора оказалась женщина, с которой разговаривали солдаты к неудовольствию местных жителей. Читать далее...

Коронавирус забрал легкие, но житель Эстонии не сдавался, врачи и подавно

Из окна палаты 56-летнего Андреса Верро можно увидеть башенный кран. Такие подъемные машины нужны на строительных площадках, где приходится поднимать очень тяжелые грузы на большую высоту. Андрес Верро знает о кранах все — он топ-менеджер в фирме, которая занимается башенными кранами. «Этот кран для больничной пристройки принадлежит нашим конкурентам», - отмечает он. Читать далее...

Обмену и возврату не подлежит. Клиент Lux Express решил не рисковать и подарил автобусной фирме деньги

Попытка изменить дату билетов заставила Сергея разочароваться в одной из крупнейших автобусных фирм Эстонии. Сначала не хватило информации от службы обслуживания клиентов, а после возникли сомнения в безопасности запрашиваемых данных: «Мне нравится эта фирма в плане комфорта поездок, но как только нужно решить какой-то вопрос, люксовая компания ведет себя, как фирма третьего, если не последнего сорта». Читать далее...

Неожиданный оборот: топ-менеджер Lidl покидает свой пост

Практически за одну ночь топ-менеджер компании-владельца торговой сети Lidl Schwarz Gruppe Мелани Кёлер объявила о своем уходе. Немецкие СМИ называют причиной неожиданного решения борьбу за власть. Читать далее...

Ученикам школ предстоит привыкать снова сидеть за партами