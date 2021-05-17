Пловец Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем
На проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта пловец Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем.
На проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта пловец Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем.
В своем предварительном заплыве Цирк преодолел дистанцию за 3 минуты 48 и 39 сотых секунды, что стало новым рекордом Эстонии. Также это обеспечило Крегору Зирку участие в финальном заплыве, который пройдет в понедельник вечером, передает Rus.ERR.
Предыдущий рекорд - 3 минуты, 51,12 секунды - также принадлежал Зирку. Его он установил в марте на соревнованиях в Стамбуле.