Пловец Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем

В своем предварительном заплыве Цирк преодолел дистанцию за 3 минуты 48 и 39 сотых секунды, что стало новым рекордом Эстонии. Также это обеспечило Крегору Зирку участие в финальном заплыве, который пройдет в понедельник вечером, передает Rus.ERR.