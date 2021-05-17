В Ласнамяэ столкнулись автобус и такси: двух человек доставили в больницу
Сегодня, 17 мая, в Таллинне в результате ДТП пострадали пожилые пассажирки автобуса, сообщает полиция.
Сегодня, 17 мая, в Таллинне в результате ДТП пострадали пожилые пассажирки автобуса, сообщает полиция.
В 12.24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ласнамяэ на Смуули-теэ, по предварительным данным, такси перестраивалось с левой полосы в правую и в результате маневра в такси сзади врезался ехавший прямо маршрутный автобус.
В автобусе упали 75-летняя и 79-летняя женщины. Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.