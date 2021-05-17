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  • В Ласнамяэ столкнулись автобус и такси: двух человек доставили в больницу

В Ласнамяэ столкнулись автобус и такси: двух человек доставили в больницу

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня, 17 мая, в Таллинне в результате ДТП пострадали пожилые пассажирки автобуса, сообщает полиция.

В 12.24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ласнамяэ на Смуули-теэ, по предварительным данным, такси перестраивалось с левой полосы в правую и в результате маневра в такси сзади врезался ехавший прямо маршрутный автобус.

В автобусе упали 75-летняя и 79-летняя женщины. Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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