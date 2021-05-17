Почему сектор Газа выглядит размытым на картах Google?

На это обратили внимание исследователи, использующие открытые источники для определения мест нанесения ударов и документирования разрушений.

«То, что мы не получаем спутниковых снимков высокого разрешения из Израиля и Палестинских территорий, тормозит нашу работу», - говорит Самир, один из таких исследователей.

Действительно, большая часть Израиля и Палестинских территорий выглядит на Google Earth неразборчиво, хотя более качественные снимки можно получить у спутниковых компаний.

На улицах Газы на снимках Google Earth практически не разглядеть автомобили.

Для сравнения, на спутниковых фото Пхеньяна, столицы одной из самых закрытых стран в мире, четко видны не только машины, но и фигурки людей.

Чем важны спутниковые фото?

Эти снимки - жизненно важный источник информации о ближневосточном конфликте. Они помогают исследователям определять точки, из которых наносятся ракетные удары, а также пораженные цели - как в Газе, так и в Израиле.

Однако на Google Earth, самой используемой платформе спутниковых снимков, изображения Газы размыты.

«Самое свежее фото Газы на Google Earth относится к 2016 году и выглядит ужасно. Я произвольно выбрал один из сельских районов Сирии и обнаружил более двадцати его более поздних снимков высокого разрешения», - написал в «Твиттере» Арик Толер, журналист, работающий на группу Bellingcat.

Google заявляет, что его политика предусматривает регулярное обновление данных о густонаселенных местах, но с Газой этого не происходит.

Можно ли получить качественные снимки?

До середины прошлого года правительство США ограничивало качество фотографий Израиля и Палестинских территорий, предоставляемых американскими спутниковыми компаниями для коммерческого использования.

Это делалось в соответствии с законодательным актом, известным как поправка Кила-Бингамана, принятым в 1997 году в интересах безопасности Израиля.

Разрешение не должно было превышать двух метров на пиксель, что делало объекты величиной с автомобиль едва видимыми.

Искусственное размывание изображений отдельных мест, например, военных баз - обычная практика, но поправка Кила-Бингамана - единственный случай, когда это коснулось целой страны.

В ней был упомянут только Израиль, но по факту ограничение применялось и в отношении Палестинских территорий.

Поскольку неамериканским провайдерам, например, французской Airbus, поправка не мешала предоставлять фото высокого разрешения, на власти США стало оказываться возрастающее давление с целью ее отмены.

В июле 2020 года так и случилось, и теперь американские компании могут продавать снимки в значительно более высоком разрешении (40 сантиметров на пиксель, что позволяет различить отдельно стоящих людей).

«Мы исходили из интересов науки, - говорит Майкл Фредли, археолог из Оксфордского университета и один из ученых, добивавшихся отмены поправки. - Для нашего проекта требуется исчерпывающая база данных, включающая фото оккупированных Палестинских территорий в таком же разрешении, как в других местах ближневосточного региона».

Так почему Газа остается размытой?