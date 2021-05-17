Фото ⟩ В парке от удара молнии дерево разнесло в щепки

Руководитель народного дома Паламузе Эхтель Вальк сказала Tartu Postimees, что в три часа дня над народным домом прогремели раскаты грома. Когда ливень поутих, Вальк выглянула во двор и увидела, что находящаяся в парке береза серьезно пострадала от удара молнии.