Фото ⟩ В парке от удара молнии дерево разнесло в щепки
Сегодня, 17 мая, в три часа дня в парке Паламузе молния ударила в дерево, в результате чего оно разлетелось на щепки.
Сегодня, 17 мая, в три часа дня в парке Паламузе молния ударила в дерево, в результате чего оно разлетелось на щепки.
Руководитель народного дома Паламузе Эхтель Вальк сказала Tartu Postimees, что в три часа дня над народным домом прогремели раскаты грома. Когда ливень поутих, Вальк выглянула во двор и увидела, что находящаяся в парке береза серьезно пострадала от удара молнии.
Щепки разлетелись по парку и находящейся рядом парковке. Некоторые щепки даже пролетели почти пятьдесят метров и оказались у двери народного дома.
Ранее синоптики объявили грозовое предупреждение первого уровня. Подробнее читайте здесь.