Пн, 17.05.2021
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Фото ⟩ В парке от удара молнии дерево разнесло в щепки

Пострадавшая от удара молнии береза. ФОТО: Ehtel Valk

Сегодня, 17 мая, в три часа дня в парке Паламузе молния ударила в дерево, в результате чего оно разлетелось на щепки.

Руководитель народного дома Паламузе Эхтель Вальк сказала Tartu Postimees, что в три часа дня над народным домом прогремели раскаты грома. Когда ливень поутих, Вальк выглянула во двор и увидела, что находящаяся в парке береза серьезно пострадала от удара молнии.

ФОТО: Ehtel Valk

Щепки разлетелись по парку и находящейся рядом парковке. Некоторые щепки даже пролетели почти пятьдесят метров и оказались у двери народного дома.

Ранее синоптики объявили грозовое предупреждение первого уровня. Подробнее читайте здесь

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