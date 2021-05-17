Платить или не платить — вот в чем вопрос

Для подписчиков

Оказавшийся в похожей ситуации Игорь рассказал, что не так давно им принесли домой заказное письмо от Europark. Оператор требовал уплаты штрафа, выписанного в 2018 году на парковке магазина Maxima в Ласнамяэ. К письму прилагались фотографии, по которым адресат должен был понять, где и когда имело место нарушение. Игорь был крайне удивлен и одновременно возмущен произошедшим. По его словам, судя по фотографиям, штраф был выписан в 2018 году, а тогда, по его словам, парковку якобы обслуживала другая фирма.

«Дело в том, что, насколько я помню, Europark взял эту парковку в 2019-2020 году. В 2018-м за нее отвечал другой оператор, - утверждает он. - Может, этот штраф мы и оплатили, а может, нет. Может, квитанции не было, так как ее могли выбросить либо мы, либо хулиганы.