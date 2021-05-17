Платить или не платить — вот в чем вопрос
Среди автомобилистов бытовало мнение, что штраф, полученный на частной парковке, можно не платить, а квитанцию следует выбросить в мусорное ведро, так как, по их мнению, парковочные операторы требовали деньги незаконно. Нередко получившие штраф говорили, что, мол, никаких квитанций под дворником не находили. Но вскоре Госсуд внес ясность в эту ситуацию: платить нужно, а данные злостных неплательщиков следует передать парковочным операторам, чтобы они могли взыскать долги.