Пн, 17.05.2021
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Глава центра вакцинации "Тондираба": нет смысла приходить в живую очередь

Во вторник в Таллинне в спортивном холле "Тондираба" откроется центр вакцинации, которым управляет Ида-Таллиннская центральная больница. По словам члена правления и руководителя сестринской службы больницы Юлле Рохи, налицо большой интерес к регистрации для получения дозы вакцины: на эту неделю было запланировано 4752 вакцинации, и эти номерки были разобраны к субботе, то есть за два дня, сказала она в прямом эфире Postimees.

«На следующую неделю запланировано около 8000 доз, и можно предположить, что эти номерки также будут быстро разобраны», - добавила Рохи.

Она признала, что действительно существует риск того, что люди будут собираться у центра, чтобы попытать счастья, то есть получить прививку без регистрации.

"При этом, поскольку мы уже сегодня говорим, что все время на этой неделе забронировано, нет смысла приходить и просто стоять в живой очереди. Вероятность получения вакцины в порядке живой очереди практически отсутствует", - сказала она.

Кроме того, наняты дополнительные охранники, которые при необходимости будут проводить с людьми объяснительную работу. Как объяснила Рохи, эта работа будет заключаться в предоставлении людям информации, чтобы они не ждали бесцельно. "Они просто зря потратят время", - отметила она.

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