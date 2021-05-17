Глава центра вакцинации "Тондираба": нет смысла приходить в живую очередь

«На следующую неделю запланировано около 8000 доз, и можно предположить, что эти номерки также будут быстро разобраны», - добавила Рохи.

Она признала, что действительно существует риск того, что люди будут собираться у центра, чтобы попытать счастья, то есть получить прививку без регистрации.

"При этом, поскольку мы уже сегодня говорим, что все время на этой неделе забронировано, нет смысла приходить и просто стоять в живой очереди. Вероятность получения вакцины в порядке живой очереди практически отсутствует", - сказала она.