Глава центра вакцинации "Тондираба": нет смысла приходить в живую очередь
Во вторник в Таллинне в спортивном холле "Тондираба" откроется центр вакцинации, которым управляет Ида-Таллиннская центральная больница. По словам члена правления и руководителя сестринской службы больницы Юлле Рохи, налицо большой интерес к регистрации для получения дозы вакцины: на эту неделю было запланировано 4752 вакцинации, и эти номерки были разобраны к субботе, то есть за два дня, сказала она в прямом эфире Postimees.